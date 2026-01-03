Los eventos confirmados en el Circuit Ricardo Tormo para 2026

El Circuit Ricardo Tormo ha anunciado su calendario provisional para la temporada 2026, que incluye pruebas de motociclismo, automovilismo y eventos deportivos que consolidan su papel como sede de referencia en la Comunitat Valenciana.

La cita más importante será un año más el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que se celebrará el 22 de noviembre y cerrará el Campeonato del Mundo de MotoGP. Las entradas para este evento ya están disponibles en la web oficial del Circuit www.circuitricardotormo.com.

La temporada comenzará el 11 de enero con el Duatlón, una prueba que combina carrera y ciclismo en el trazado del Circuit. En febrero se celebrarán dos encuentros de automovilismo: el día 15 las Winter Series junto a ROOW, y el día 21 el Porsche Sprint Challenge Southern Europe, que reunirá a los vehículos GT en una jornada intensa de competición.

En marzo llegará Racing Legends, -el día 8-, con vehículos históricos y actividades para los aficionados. Abril estará dedicado al automovilismo nacional, con el NAPA Racing Weekend el día 12, y al norteamericano con uno de los eventos más esperado de cada año, el Valencia NASCAR Fest el día 19, que traerá el espectáculo de la NASCAR a la pista valenciana.

El mes de mayo comenzará con la Copa de Motociclismo FMCV el día 3 y continuará el día 16 con el Gran Premio Velas Maratón Running, que convertirá el Circuit en un espacio para el atletismo. Junio contará con dos citas: el día 14 se celebrará TCR y Volrace, y el día 21 la segunda prueba de la Copa de Motociclismo FMCV.

Tras el verano, la antesala de MotoGP llegará al Circuit con MotoJunior, que se disputará el 6 de septiembre, ofreciendo la oportunidad de ver a los jóvenes pilotos que aspiran a llegar al Mundial. El día 13 se celebrará la última prueba de la Copa de Motociclismo FMCV y el 27 será el turno de Supercars y ROOW, con vehículos de altas prestaciones en pista.

Finalmente, el 22 de noviembre tendrá lugar el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que volverá a decidir los títulos del Campeonato del Mundo de MotoGP y a reunir a miles de aficionados en el Circuit Ricardo Tormo.

El director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, ha indicado que "el calendario 2026 refleja nuestra intención por concentrar lo mejor del mundo del motor. Hemos preparado una programación que incluye competiciones internacionales y pruebas que fomentan la base del motociclismo y el automovilismo. El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana será, como cada año, el gran momento de la temporada y una cita que convierte a nuestro Circuit en el centro del motociclismo mundial."

Calendario provisional 2026 del Circuit Ricardo Tormo:

11 de enero – Duatlón

15 de febrero – Winter Series + ROOW

21 de febrero – Porsche Sprint Challenge Southern Europe *

8 de marzo – Racing Legends

12 de abril – Racing Weekend

19 de abril – Valencia NASCAR Fest

3 de mayo – Copa Motociclismo FMCV

16 de mayo – Gran Premio Velas Maratón Running *

14 de junio – TCR y Volrace

21 de junio – Copa Motociclismo FMCV

6 de septiembre – JuniorGP

13 de septiembre – Copa Motociclismo FMCV

27 de septiembre – Supercars + ROOW

22 de noviembre – Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana