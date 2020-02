¿Están obligados los comercios a dejarte pagar con tarjeta?

Al mismo tiempo que se van generalizando nuevas formas de pago (con el móvil, vía app), todavía hay usuarios que tienen dudas respecto al pago con tarjeta: ¿pueden negarse a aceptar tu tarjeta?, ¿poner un importe mínimo para aceptarla? , ¿te cobrarán de más por usarla? Entérate de bien de cuáles son tus derechos en el pago con tarjeta.

Usar la tarjeta de crédito o débito para pagar nuestras compras o servicios ya es algo habitual. De hecho, la tarjeta es el medio de pago más usado. Sin embargo, algunos usuarios tienen dudas respecto al pago con tarjeta.

¿Están los comercios obligados a aceptar el pago con tarjeta? ¿Pueden establecer una cantidad mínima? ¿Y cobrarme más por pagar con tarjeta? Aclara tus dudas ��➡️ https://t.co/hGsgZeg8Kz pic.twitter.com/2zsycKlu5B — OCU (@consumidores) February 16, 2020

¿Están todos los establecimientos obligados a aceptar el pago con tarjeta?

No. Con la normativa actual, ningún comercio está obligado a aceptar pagos con tarjeta. Los establecimientos pueden escoger si dotarse o no de datafono o TPV.

Hay algunas excepciones a esta norma: por ejemplo, hay sectores regulados (como el taxi en algunas ciudades), en los que las mismas ordenanzas municipales exigen que sea obligatorio aceptar el pago con tarjeta.

¿Pueden establecer una cantidad mínima para pagar con tarjeta?

Sí, y además, el establecimiento tiene libertad para fijar cuál es la cuantía mínima para el pago con tarjeta. Pero a lo que sí están obligados es a que esto se indique en un lugar visible: el establecimiento debe anunciar de forma visible cuál es el consumo mínimo para admitir el pago con tarjeta, y si no se hace así, el usuario tendrá derecho a pagar con tarjeta sea la cantidad que sea.

¿Pueden cobrarme más por pagar con tarjeta?

No. Cobrar recargo por pagar con tarjeta es ilegal desde 2014, pues así lo estableció el Real Decreto Ley 8/2014.

OCU denunció en su día a algunas empresas, por seguir cobrando de más a quien usaba tarjeta… y lo cierto es que periódicamente tenemos información de que, sobre todo en comercio electrónico, en compras online, hay empresas que se siguen saltando la norma.

Ese cobro adicional por usar la tarjeta de crédito o débito para pagar es completamente ilegal: si te obligan, no te conformes y pon una reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la localidad. También puedes quejarte a la empresa, si lo deseas a través de nuestra plataforma Reclamar.

¿Son iguales todas las tarjetas de pago?

Sí y no. Es decir, todas las tarjetas se pueden usar como medio de pago... pero distan mucho de ser iguales: las condiciones de uso y contratación son diferentes, de forma que en el mercado hay tarjetas que te pueden salir bastante caras, mientras que otras no solo no te supondrán un gasto adicional, sino que incluso te pueden resultar rentables, porque incluso te reembolsan parte del dinero gastado.