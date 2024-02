Una enfermera de Valencia va a un bar, pide un café, y se queda a cuadros por lo que ve: "Todos"

Una enfermera ha querido hacer una reflexión a través de redes sociales. Concretamente, lo ha hecho en X, anteriormente Twitter.

Ha publicado un hilo en el que ha realizado una reflexión sobre el alcohol. Y todo, tras quedar con unos antiguos compañeros del centro de salud en el que trabajaba. Hasta aquí todo normal. Pero, ya te adelanto, que conforme va contándolo, se va cabreando.

Su discurso comienza así. "Ayer fui a almorzar con mis excompis del centro de salud. Fuimos a un bar de polígono. Muy grande. Todo hombres. De hecho, las únicas mujeres, éramos la de mi mesa".

Inmediatamente después, relata que mientras esperaban a ser atendidos, echó un vistazo rápido a las mesas. Y se percató de algo: "Todas sin excepción, con cantidades ingentes de alcohol en ellas: cervezas, vino, cafés con alcohol y chupitos varios".

Lo que ha denunciado esta profesional sanitaria es que "todos esos hombres llevaban ropa de trabajo. Con lo cual, después de almorzar, se iban a incorporar a sus puestos".





Explica esta enfermera que, por sus atuendos, se trataba de "gente que trabaja manejando máquinas, conduciendo furgonetas o camiones o subiéndose a un andamio".

Conforme va escribiendo, se nota que va cabreándose ante lo que presenció en ese bar, pues "si vas a trabajar después de haber bebido alcohol, tu capacidad se va a ver mermada. Y no me vale eso de: 'por una cerveza y un carajillo, no pasa nada".

"¿Qué os parecería si yo cojo una vía a un niño después de haberme bebido una cerveza y un carajillo? ¿A que os parecería fatal?",

¿Qué le pasó a otro enfermero en un hospital y por qué se hizo viral?

El enfermeroHéctor Castiñeira compartía su experiencia desde sus redes sociales. En concreto, publicó una imagen en la que se ve lo que encontró en plena calle, junto a unos contenedores de basura.

En la publicación se pueden ver hasta 17 cajas de empapadores, como los que se usan cada día en los centros médicos para los pacientes ingresados, en la basura. "Siento rabia e indignación. Hoy son absorbentes, pero mañana será una bolsa con 6 inhaladores o 5 cajas de pastillas caducadas que nunca se han llegado a usar", se queja.

"¿No nos damos cuenta de que el gasto farmacéutico sin control nos afecta a todos y contribuye a acabar con la sanidad?", se pregunta el enfermero, visiblemente indignado por la situación al ver cómo hay gente que tira tanto material sanitario, teniendo en cuenta que escasea en algunas ocasiones en los centros públicos.

"Al contrario que medicamentos, los absorbentes se podrían donar. Luego hay mucha gente que va 'justa' de ellos", agregó. Ante esto, muchos usuarios han reaccionado, mostrándose sorprendidos por cómo alguien puede tirar todo eso la basura antes que donarlo. Al igual que muchos han señalado directamente a centros médicos, dado que ponen en duda que un particular pueda tener en su posesión esta cantidad de material.

Muchos usuarios han manifestado su indignación, mientras que otros han querido agradecider al tuitero que comparta este tipo de situaciones para que no se repitan: "Gracias por dar visibilidad a este problema. Llevo la administración de un centro de dia para pacientes con detenimiento cognitivo y llevo peleándome con todo el mundo para poder donar pañales desde hace años".