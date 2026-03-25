Detenidos tres implicados en el tiroteo de Pechina de 2024 que dejó a una víctima con tetraplejia
Los hechos ocurrieron por un 'ajuste de cuentas'. Dos de los detenidos fueron los autores materiales de los hechos, tal y como informa la Guardia Civil.
Europa Press
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La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Almería a tres personas por su presunta implicación en un intento de homicidio con arma de fuego ocurrido en septiembre de 2024 en la localidad de Pechina, un ataque vinculado a un "ajuste de cuentas" por tráfico de drogas en el que una persona resultó gravemente herida y quedó en situación de tetraplejia.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la víctima recibió varios disparos en su vivienda efectuados por dos hombres que actuaron desde una motocicleta.
La investigación, enmarcada en la operación 'Echemo', ha permitido identificar y detener a los supuestos responsables tras varios años de pesquisas. Dos de los arrestados han sido señalados como los autores materiales del intento de homicidio, mientras que a un tercer implicado se le atribuye haber facilitado la moto utilizada en el ataque.
El operativo se ha saldado además con la recuperación del arma de fuego empleada en el tiroteo. Dos de los tres detenidos han ingresado en prisión preventiva, mientras que el tercero ha quedado en libertad con cargos.
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