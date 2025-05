El drama de vivir en la calle en pleno centro de Valencia

Valencia - Publicado el 26 may 2025, 14:13 - Actualizado 26 may 2025, 17:02

En pleno barrio del Carmen de Valencia, decenas de personas sin hogar hacen cola desde primera hora frente a las oficinas del CAST, el centro municipal que gestiona los servicios sociales para personas en situación de calle. Allí se concentran esperando lo que muchas veces nunca llega: una solución. Uno de ellos es Sergio Peligero, que hasta hace pocos días ha dormido en una tienda de campaña en el antiguo cauce del río Turia, como tantos otros. Hemos hablado con Sergio en Mediodía COPE Más Valencia.

“Es muy triste, porque ya es bastante complicado verte sin casa de la noche a la mañana y tener que improvisar una manera de sobrevivir, como para encima parecer que molestas”, confiesa Sergio con voz apagada pero firme. Hace apenas unos días, la policía desalojó a decenas de personas del río, donde se habían instalado en pequeñas tiendas o estructuras improvisadas. “Nos echaron sin ofrecer alternativa real. Nos dejaron un fin de semana en un albergue, pero ya no tenemos plaza y ahora estamos otra vez en la calle”, explica.

Borja Rodríguez Cartel en la puerta de la tienda de campaña

El caso de Sergio no es aislado. Su historia comienza con la DANA que azotó la Comunidad Valenciana. “Vivía en una casa muy cercana a la Albufera y quedó completamente anegada. Perdí todo”, recuerda. Durante unos días fue acogido en un hospital de campaña instalado en el Paseo de la Petxina. “Pensé que cuando vinieron del CAST a por mí, se responsabilizarían de mi situación. Pero desde el 14 de noviembre hasta hoy, he dormido 150 días en la calle”.

Sergio denuncia que uno de los principales problemas es la dificultad para acreditar la residencia efectiva. “No tengo contrato de alquiler y eso dificulta todo, aunque hay testigos de que vivía allí. He pedido que lo comprueben in situ, pero nada. Mientras tanto, no recibo ayudas”.

A pesar de que percibe una pensión por discapacidad, no puede acceder a una habitación sin una ayuda inicial. “No necesito más de mil euros para una entrada y una fianza. ¿Por qué no hay ese empujón para alguien que sí puede pagar el día a día?”, se pregunta. Añade, además, la frustración de ver aprobaciones millonarias en el BOE mientras él y otros siguen durmiendo en el suelo.

Carles Villeta Imagen de otro asentamiento cerca del CAST

En el entorno del CAST, la escena se repite cada mañana: personas de diferentes nacionalidades y perfiles, en espera. “Nos une la precariedad, pero también el apoyo mutuo. Nos da aliento hablar entre nosotros, ver que no estamos solos”, relata. Ese apoyo colectivo ha cristalizado en una iniciativa: la creación de una asociación de personas sin hogar, que ya tiene cita para registrarse el próximo 12 de junio.

Sergio destaca que gracias a Lucía Beamud, de Compromís, tendrán la posibilidad de intervenir cinco minutos en el próximo pleno del Ayuntamiento. “Queremos alzar la voz y que nos escuchen. No pedimos lujos, pedimos dignidad”.

Antes de despedirse en Mediodía COPE Más Valencia, lanza una petición a la ciudadanía: “Que se acerquen, que hablen con nosotros, que escuchen nuestras historias. No somos delincuentes, como quieren hacernos ver algunos políticos. Somos personas con historias detrás. Lo que vivimos es fruto del fracaso de las administraciones”.

El mensaje final de Sergio apunta directamente a quienes toman decisiones: “Del río se ha echado a mil personas. El Ayuntamiento dice que hay 700 camas disponibles… pues matemáticamente no cuadra. No se puede seguir negando lo evidente”.

La historia de Sergio no solo retrata su drama personal, sino que pone el foco en una problemática social creciente en las grandes ciudades. Mientras la vivienda sigue encareciéndose, y los servicios sociales no alcanzan a cubrir la demanda real, cada vez más personas se ven abocadas a vivir en la calle. Y, como él mismo denuncia, “la juventud va camino de lo mismo si no se actúa ya”.