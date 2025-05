¡Cuidado con tu coche! Así detectan los ladrones tus dispositivos electrónicos

Valencia - Publicado el 25 may 2025, 11:00

Estacionar el coche en la vía pública conlleva ciertos riesgos, especialmente cuando se dejan objetos personales en su interior. La Guardia Civil ha lanzado una advertencia contundente: no basta con ocultar tus pertenencias, los ladrones ya no necesitan ver los objetos para saber que están ahí.

Los delincuentes utilizan herramientas capaces de detectar dispositivos electrónicos simplemente buscando señales de bluetooth o WiFi activos. Esta tecnología, que para muchos pasa desapercibida, se ha convertido en una nueva vía para el robo de objetos de valor dentro de los vehículos.

¿Cómo funciona este nuevo método?

Los ladrones, armados únicamente con su propio móvil o un dispositivo especializado, realizan una búsqueda de señales bluetooth o WiFi en las inmediaciones de coches aparcados. Si encuentran alguna conexión activa, saben que dentro hay un dispositivo encendido, como un portátil, una tablet o un teléfono móvil.

Pero hay más: algunos delincuentes más sofisticados disponen de herramientas que les permiten localizar baterías de litio, presentes en la mayoría de estos dispositivos. Esto hace que aunque el objeto no emita señal, pueda igualmente ser detectado.

Los errores más comunes que favorecen el robo

Muchas personas creen que esconder sus objetos en el maletero o debajo de los asientos es suficiente. Error. Si el bluetooth o WiFi está activo, el coche delata su contenido. Además, en zonas poco transitadas o de baja visibilidad, los delincuentes actúan con más tranquilidad, sabiendo que tienen tiempo para forzar el vehículo.

Otros descuidos frecuentes son:

Dejar conectados cargadores visibles.

Olvidar apagar tablets o móviles dentro del coche.

Confiarse en zonas consideradas “seguras”.

Los consejos clave de la Guardia Civil para evitar estos robos

No dejes ningún objeto de valor dentro del vehículo. Ni a la vista, ni oculto en el habitáculo ni en el maletero. Lo más seguro es llevarlo contigo.

Desactiva el bluetooth y el WiFi de todos los dispositivos antes de dejarlos en el coche, si no puedes llevártelos.

Evita aparcar en zonas poco iluminadas o sin vigilancia. Siempre que sea posible, elige garajes o lugares con tránsito frecuente.

No confíes en que un cristal tintado u oscuro disuadirá a los ladrones. Si detectan una señal, no dudarán en forzarlo.

No dejes pistas visibles de que hay tecnología dentro. Soportes de móvil, cables de carga, mochilas o fundas de portátiles son indicadores para los delincuentes.

El robo sin violencia, pero con inteligencia

Este tipo de robo se ha sofisticado. Ya no se trata de romper un cristal al azar buscando suerte. Ahora se elige el coche con “premio asegurado”. Por eso, la prevención es tu mejor defensa.

.

Además del perjuicio económico, muchas veces estos objetos contienen información sensible o personal que puede usarse para otros delitos. Perder un portátil puede significar, por ejemplo, perder trabajos, fotos familiares o incluso comprometer datos de acceso a bancos y redes sociales.

mejor prevenir que lamentar

La Guardia Civil lo tiene claro: lleva contigo todo lo que tenga valor. No te fíes del “solo es un momento” ni del “nadie se va a dar cuenta”. Los ladrones saben lo que buscan, y tienen herramientas para encontrarlo. Apaga tus dispositivos, evita señales activas, y sobre todo, no dejes nada en el coche que no puedas permitirte perder.

Mantente alerta, actúa con precaución y difunde esta información. Porque, como en muchos aspectos de la seguridad, la mejor arma contra el robo es la información y la prevención.