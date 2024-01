La decisión de una joven de Valencia la primera vez que utilizó las duchas del gimnasio: "Te estoy viendo"

Las duchas son comunes y, generalmente, escasas en los gimnasios. Después de pegarse un buen tute, eso de ir a casa sudado no es nada agradable. La sensación de salir limpio y con el trabajo hecho es sin duda más que reconfortante. Hay gente que no se atreve y otros que dan el paso como Sara, una valenciana que cuenta su experiencia en TikTok.

La ducha es un tema importante en el entrenamiento, porque la higiene es parte de un plan saludable y es lo primero que hacemos justo después de entrenar, siendo parte importante del inicio de la recuperación. Lo peor de ducharse en el gimnasio es tener que llevar las cosas para la ducha: toalla, gel, chanclas...

Si la casa no está muy lejos, la verdad se agradece ducharse en casita tranquila, pero si ya hay incluso que desplazarse en coche no hay ni que pensárselo porque después de entrenar no es bueno enfriarse con el sudor encima. Después de una actividad física vigorosa, un buen baño de contraste ayudará a recuperar mejor.

Eso sí, olvídate de pasarte 20 minutos bajo el agua, ya que probablemente haya alguien esperando para entrar. Pero son muchos más los problemas que encuentran algunas personas una vez que se enfrentan al momento de ducharse en el gimnasio, como le sucede a esta joven de Valencia con las que compartía vestuario.

Las duchas del gimnasio

Enero es época de gimnasios, de volver a la rutina o de comenzar una nueva. Puede que ya seas todo un experto en lo que a estos establecimientos se refiere, pero también es muy probable que te hayas incorporado recientemente al mundo del fitness y no tengas claro, como esta usuaria de TikTok, si quiere ducharse en el centro.

Ver a alguien en los vestuarios secándose con la misma toalla con la que ha estado limpiándose el sudor es tan desagradable como habitual. Si tienes la intención de ducharte en las instalaciones, deberías llevar dos toallas, una algo más grande, para secarte el pelo y el cuerpo después de la ducha.

Además, asegúrate de traer ropa limpia de repuesto y unas chanclas para la ducha. En tu kit tampoco pueden faltar gel ni champú, que puedes llevar en botes pequeños, mucho más cómodos, manejables y ligeros. Además, si crees que tu pelo no está lo suficientemente sucio como para lavarlo, puedes optar por un bote de champú seco.

Hay muchos que piensan que es más cómodo llegar a casa con la sudada, eso sí, pero te duchas a gusto, descalzo y sin estar cargando con más productos y utensilios para arriba y para abajo. Sara López tomó la decisión de probar por primera vez lo que es ducharse en el gimnasio y su experiencia se ha viralizado.

"Te estoy viendo, Pili"

La joven de Valencia ha creado un debate en TikTok. "Ducharse en el gym es una maravilla, pero es un tema del que pocos pueden hablar", señalaba una usuaria en un comentario del vídeo de Sara, mientras que Ada señalaba que "es un rollo ducharse en el gym por todo lo que hay que llevar y encima el frío que hace en esas duchas".

"Eres una valiente, yo todavía después de año y medio no me he atrevido a tanto", señalaba otra usuaria en un comentario de la publicación de esta joven de Valencia, que coincidía con Carmen: "Llevo años en el gym y no me he duchado ni pienso hacerlo ahí". ¿Tú eres de los que se duchan en casa o en el gimnasio?