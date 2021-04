El Cristo de Medinaceli recorre este Viernes Santo las calles de Valencia y la prisión de Picassent

Desde las 9 de esta mañana y hasta las 3 de esta tarde, la imagen del Cristo de Medinaceli de la Cofradía de Jesús de Medinaceli de la Semana Santa Marinera recorre este Viernes Santo las calles de Valencia, a bordo del “Maremóvil” , el vehículo acristalado de la Virgen de los Desamparados, en el que se acercará a residencias de ancianos, cementerios, hospitales y al centro penitencrio de Picassent.

Se trata de un “gesto de cercanía con los que sufren, en un día tan señalado como el Viernes Santo, y por ello se acercará a residencias de ancianos, cementerios y hospitales, y también a la cárcel de Picassent” de hecho -el Cristo de Medinaceli es conocido como 'Cristo de los cautivos'-, centros de refugiados y lugares de atención a desfavorecidos, y todo ello por no poder desarrollarse este año las procesiones de Semana Santa por las calles", según ha resaltado Juan Agustín Blasco, presidente de la Cofradía de Jesús de Medinaceli.

La iniciativa de la salida del Cristo de Medinaceli ha partido del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Precisamente, desde la Cofradía “estamos muy ilusionados con esta iniciativa de nuestro pastor, el cardenal Cañizares, y hacemos una llamada a todas las personas para que en ese momento del Viernes Santo, justo antes de la muerte de nuestro Señor, se unan con sus oraciones para que la visita de nuestra imagen tenga frutos espirituales y que la fuerza de la oración haga que el Señor consuele en este trayecto a los que lo necesitan”.

Igualmente, “ofrecemos esta salida especial por todo el dolor causado en la pandemia, para que podamos transformarlo en gracia y misericordia, y también por los futuros fallecidos como consecuencia de la recién aprobada Ley de la Eutanasia"

La idea es realizar un recorrido “como el que hizo la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, del que no se sabrá el itinerario previamente y en el que no se realizarán paradas para evitar en todo momento que haya aglomeración de fieles al paso del 'maremóvil' con el Cristo, cuya imagen no bajará del vehículo”, según Blasco, que ha destacado la colaboración y coordinación, en este aspecto, con la Hermandad de Seguidores de la Virgen.

La imagen de Jesús de Medinaceli, esculpida en 1946 por los imagineros valencianos Carlos Román y Vicente Salvador, será la única de la Semana Santa Marinera que salga a la calle este año, debido a las restricciones por la pandemia.

La devoción al Jesús de Medinaceli está muy extendida y por ello la Cofradía lleva la imagen titular a aquellas localidades que lo solicitan. Además, fruto del estrecho contacto con la Pastoral Penitenciaria, la imagen también ha visitado, desde hace cinco años, en tiempo de Cuaresma, el centro penitenciario de Picassent, a excepción del año pasado a causa del estado de alarma por la pandemia.