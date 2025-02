El Conciertazo de Fallas se convierte en el Germanorfest, un festival solidario en Torrent

Amstel, marca de cerveza ‘Feta en València’, ha presentado hoy su iniciativa “feta de germanor” con la que busca impulsar el espíritu de ‘germanor’ tan presente en el pueblo valenciano y movilizar a todos los valencianos en beneficio de las zonas afectadas por la DANA. La ‘germanor’ va a ser el eje central de todas las acciones que desarrollará la marca durante este 2025, comenzando por las Fallas.

Con más de medio siglo en Valencia y su fábrica en Quart de Poblet, Amstel lleva más de 30 años vinculada al territorio valenciano, apoyando su cultura y sus tradiciones, entre las que adquiere especial protagonismo las Fallas. Tras los daños sufridos por los municipios valencianos cercanos a su fábrica, la cervecera no se podía quedar inmóvil y decidió dar un paso más creando un programa para ayudar y volver a celebrar juntos. Con la mirada puesta en la zona afectada, para ayudarles a recuperar su fiesta. El plan Germanor de Amstel comenzará en Fallas 2025 y se prolongará a lo largo de todo el año.

En la presentación, se ha proyectado un emotivo spot de campaña, en el que han participado héroes anónimos de forma voluntaria, vecinos de Catarroja, Alfafar y Aldaia, baristas y casales de falleros que se han mezclado entre cocineros de prestigio, como Ricard Camarena, o el propio Ricardo Caballer.

Juan Terol Representantes de los ayuntamientos locales con representantes de Heineken, miembros de la Habitación Roja, Ricardo Caballer y Vulcano

“Mi tierra” es la canción seleccionada para el nuevo spot de campaña de Amstel. El spot, grabado en Catarroja, Alfafar y Aldaia, rinde tributo a la “germanor” valenciana. Y quiere lanzar una mirada de reconstrucción de la fiesta fallera, reflejando esos momentos mágicos que se producen cuando los valencianos se juntan y hacen que sucedan cosas increíbles. Repleto de signos de identidad valenciana, que Amstel continúa apoyando en este tiempo: como es el almuerzo, la música y las Fallas. Con este spot, Amstel refuerza su compromiso con la gente y el territorio, mostrando que está presente tanto en los momentos de disfrute como en los de recuperación.

Como ha señalado el director de Relaciones Institucionales de HEINEKEN España, Pablo Mazo, “desde Amstel tenemos muy claro que nos vamos a sumar al espíritu de Germanor durante todo el año, un sentimiento que nace de los valencianos tanto en los buenos como en los malos momentos. Fallas, que es un momento de celebración, también lo es de renovación y renacimiento, y por eso todos los eventos de Amstel están pensados para contribuir a dinamizar las zonas afectadas y fomentar ese espíritu positivo de agermanament. Por eso nos gustaría invitar a participar a todos los valencianos tanto de las mascletás, que serán como el propio Caballer dice “algo inédito”; como del Germanorfest, un día de música y gastronomía con un fin solidario”.

Todo este plan lo han presentado hoy en el Ayuntamiento de Torrent junto con la alcaldesa, Amparo Folgado y Ricard Caballer.

Vuelve Ricardo Caballer de la mano de Amstel

Para abrir boca, Amstel recupera uno de los mejores pirotécnicos del mundo, Ricardo Caballer, quien disparará 9 mascletás simultáneas el próximo 22 de febrero, en colaboración con la Pirotecnia Vulcano. Las mascletás tendrán lugar en algunos de los municipios afectados por la DANA, como: Alaquàs, Aldaia, Albal, Benetússer, Catarroja, Chiva, Massanasa, Paiporta y Quart de Poblet.

Tres años después de anunciar su salida de España, el pirotécnico vuelve a disparar una mascletà de manera solidaria en estas localidades, una celebración que marcará el pistoletazo de salida dentro de las actuaciones de Amstel. Todas ellas están diseñadas para sumar fuerzas y demostrar, una vez más, que Valencia es un pueblo solidario, que resurge de sus cenizas.

Para Ricardo Caballer “el hecho de volver a disparar en España es algo excepcional, como la situación que atraviesan los municipios afectados de l’Horta Sud. No se me ocurre mejor ocasión para volver a mi ciudad y hacer lo que más me gusta. Si con esto, conseguimos que la gente disfrute de un rato de alegría en familia y los valencianos vuelvan a caminar hacia las zonas afectadas, ya habrá valido la pena. Además de dar visibilidad internacional a un pueblo que nos necesita y que no puede caer en el olvido”.

Del Conciertazo al Germanorfest en Torrent

Otra de las novedades más destacadas es la nueva ubicación del Conciertazo, en Torrent, y que pasa a ser el Germanorfest, un día de ‘germanor’ ambientado en la gastronomía valenciana y amenizado con reconocidos grupos musicales. El festival celebrará el próximo 8 de marzo la unión y la solidaridad de todos los valencianos, en una jornada completa de la mañana a la noche. Mientras por la mañana, habrá almuerzos, talleres y mercado, por la noche será el turno de los conciertos de música que cerrarán una jornada única.

Durante el Germanorfest, los asistentes podrán degustar algunos de los almuerzos finalistas de la convocatoria promovida por Amstel, Som Esmorzadors. Una iniciativa con la que pretende poner en valor esta tradición gastronómica propia y apoyar a aquellos que la hacen posible.

En paralelo, actuarán un amplio elenco de artistas locales, entre los que destaca el histórico grupo valenciano La Habitación Roja, el grupo musical originario de Alzira que goza de gran acogida entre el público intergeneracional, La Fúmiga; y una de las DJs nacionales más cotizadas del panorama actual, Ley Dj. Además, actuarán Los Roper, un conocido grupo valenciano de versiones rockerizadas de hits españoles de todos los tiempos; The Sepionets, una banda veterana de gastro-rock, aunque ellos se definen como freak-cover-albuferenc-rock, de Sedaví, y Varry Brava, un grupo español de indie pop creado en Orihuela.

También estarán presentes las bandas de Jazz, como Jove Big Band Sedajazz y DixieLand Sedajazz, ambos pertenecientes al colectivo de músicos independientes Sedajazz, capitaneados por Francisco Ángel Blanco, cuya sede quedó destrozada por la DANA el pasado 29 de octubre. Además, de otros artistas locales como Wau y Los Arrrghs, La Golfería y DJs valencianos.

Como colofón, el legendario grupo de música indie que cumple más de 25 años en escena, La Casa Azul, deleitará a los valencianos con una de los mejores directos y puesta en escena del país. Además, de muchas sorpresas que crearán un espectáculo único durante el evento.

En palabras de la alcaldesa, “es un orgullo para nosotros acoger un festival de estas características en esta situación, después de todo lo que hemos pasado. Nos encantará acoger a los vecinos de otras poblaciones afectadas, ya que en cierto modo por nuestra situación hemos ejercido de ciudad hospitalaria”.

Un festival con fin solidario

Por cada asistente al Germanorfest, Amstel donará 5 euros a la Fundación Horta Sud. Esta Fundació Horta Sud, con más de 50 años de historia en la comarca, ha puesto en marcha una iniciativa para agermanar fallas, y será la entidad receptora de la donación de Amstel, que espera recibir entre 10.000 y 13.000 personas en su festival.

Las entradas para el Germanorfest podrán conseguirse tanto en bares, a través de un “pincode” que se encontrará en el collarín de la botella Amstel de edición limitada “Feta en València, Feta de Germanor”, como supermercados que vendan producto con la marca Amstel y se podrán canjear a partir de la primera semana de febrero.

Los “pincodes” conseguidos en bares o ticket de comprar de supermercado se deberán introducir en www.fetadegermanor.com para conseguir la entrada al festival. Además, este año habrá entradas a la venta en la misma página web.

Compromiso de HEINEKEN ESPAÑA con la Comunidad Valenciana

Además de estas iniciativas, Amstel se suma al movimiento FUERZABAR Valencia, puesto en marcha por HEINEKEN España. El plan de apoyo, que supera los seis millones de euros, ha incluido la reposición de instalaciones dañadas y material esencial para la hostelería como mobiliario de terraza, grifos vitrinas y botelleros, producto para sus almacenes, financiación económica, asesoramiento legal y técnico y gestión de subvenciones. Con el apoyo de FUERZABAR Valencia ya han abierto más del 50% de los hosteleros clientes de HEINEKEN España.