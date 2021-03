Ciencia y salud en la palma de tu mano

La divulgación científica ha estado generalmente relacionada con las bibliotecas, pero de un tiempo a esta parte, cada vez son más los profesionales de la salud que utilizan las plataformas digitales para trasladar conocimientos científicos a su audiencia. Este es el caso de Isabel Viña Bas, la médica residente de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Fundación Jiménez Díaz que utiliza su cuenta de Instagram para conectar con su audiencia.

“Lo que más me gusta de divulgar en redes sociales es que ayudo a las personas a estar más tranquilas y a entenderse mejor, a hacerles ver que ellas no son su enfermedad”, afirma Viña. La doctora señala que la incertidumbre y el desconocimiento son un problema muy grande para los pacientes. “Si todos entendiéramos un poco más cómo funciona el cuerpo, tendríamos una mayor sensación de comprensión y de alivio que ayuda mucho a seguir adelante”, añade.

Patología tiroidea, diabetes, obesidad, síndrome del ovario poliquístico, pérdida de peso, problemas de sueño, aumento de masa muscular… los temas expuestos en su perfil no acaban. “Particularmente mi especialidad, la endocrinología, tiene repercusión en todo el cuerpo, todo está conectado como un dominó, siempre digo que las hormonas son fabulosas y me encanta poder transmitir en vídeo a través del canal todo este conocimiento a mis seguidores”, añade.

Sin embargo, en el mundo de la sanidad no todos los profesionales comparten esta visión “hay gente que piensa que los médicos que divulgamos en internet o recomendamos productos estamos vendidos o que trabajamos menos, yo personalmente no tengo esa visión”, sostiene Viña. La doctora afirma que precisamente por el estado de la sanidad en el que el tiempo en consulta es tan limitado, se hace casi imprescindible hacer ese extra por los pacientes. “El hecho de que no estemos en una consulta, no implica que la información que aportemos no sea igualmente válida”.

