Catalá: "¿Suspender las licencias de los apartamentos turísticos? No lo descarto"

Madrid suspende las nuevas licencias para pisos turísticos en la capital y multará con 30.000 euros a los ilegales… y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado anunciar en COPE que es “algo que no descarta en absoluto”.

En el caso de la capital de España, se mantendrá este veto casi un año, mientras aprueba la Modificación del Plan General que afectará a este tipo de viviendas. Porque en el caso de Madrid, uno de cada tres pisos del centro está dedicado a turistas. Y es a lo que se refiere la primera edil en Valencia: para aplicar esto debería modificarse el Plan General de Ordenación Urbana, que asegura, tampoco es mala idea porque lleva sin tocar desde el año 89.

En una entrevista concedida a COPE Valencia, Catalá ha explicado que "En los últimos 8 años no se hizo ordenanza ni inspección que frenara la actividad ilegal. Por tanto, cuando nos piden Sandra Gómez, Borja Sanjuan… que prohibamos les pido coherencia porque son los mismos que no lo hicieron. Estamos trabajando para ver qué vamos a hacer. Madrid ha tomado una decisión. En nuestro caso, para poder hacer una suspensión de licencias ha de modificarse el PGOU de 1989". En este sentido, la primera edil ha querido añadir que "No descarto nada, porque no quiero que proliferen los apartamentos turísticos ilegales, queremos un crecimiento controlado y un turismo de calidad".

Puntualiza la alcaldesa que "No descarto ninguna medida porque creo que tenemos que hacer una ordenanza que no se hizo, pero hay un proceso legal y eso implica revisar el PGOU. Vamos a seguir trabajando para combatir la actividad ilegal, controlar el crecimiento moderado y apostar por un turismo de calidad".