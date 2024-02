Catalá sobre la presunta caja B del PP valenciano: "No tiene nada que ver conmigo"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha considerado un asunto "del pasado" la existencia de una supuesta 'caja B' en el PP de la ciudad que habría servido para financiar las campañas de 2007 y 2011, un asunto que se juzga estos días en la Audiencia Provincial.



"No tengo nada que decir, no conozco el procedimiento, no forma parte de mi proyecto, ni mi equipo, ni mi día a día en el Ayuntamiento", ha apuntado Català al ser preguntada por esta causa judicial, una de las piezas separadas del conocido como caso Imelsa.



"Hace ya mucho de esto, entiendo que políticamente se eche mano del pasado, pero yo no saco cada mañana los casos que afectan a Compromís o el PSPV, nosotros no vivimos del fondo de armario. València ha de mirar al futuro", ha agregado.



En el marco de esta causa judicial, hoy se ha conocido que el fiscal ha atribuido un nuevo delito de falsedad documental al exvicealcalde de València Alfonso Grau y los exresponsables de fundaciones públicas Juan Eduardo Santón y José Salinas y, en consecuencia, ha elevado la petición de condena hasta los 9 años y 2 meses para el primero y a los 5 años y 2 meses para el resto.