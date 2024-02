Catalá, a favor de los estanques en el Turia pero separándolos de la situación de los sin techo

La alcaldesa de València, María José Catalá, afirma que está de acuerdo con la construcción de un estanque bajo el puente más cercano al parque Gulliver y que quiere separar estas fuentes de la situación de las personas sin hogar, algunas de las cuales duermen en zonas del Jardín del Turia.



“Comparto la idea del primer estanque que se va a licitar, que está en el Gulliver. Me parece acertado empezar por ahí pero que haya estanques debajo de todos los puentes es complejo y se tiene que ir haciendo poco a poco, está en fase inicial. Comenzar por ese puente me parece acertado, siempre he dicho que hay que desvincular la situación de las personas sin techo en Valencia a la construcción de los estanques", ha declarado Catalá a los medios.



“El estanque en el puente que está pegado al Gulliver me parece perfecto, si se licita ahora -por 700.000 euros, según los datos apuntados este miércoles por el también edil de Parques y Jardines-es porque estaba preparado el proyecto por el equipo de gobierno anterior, no veo que sea más problemático”, ha apuntado la alcaldesa.

A su juicio, “el problema de las personas sin techo tiene una complejidad social mucho mayor que no se resuelve ni con estanques ni con medidas puntuales”, y ha apostado por “un trabajo transversal sobre el perfil de las personas”, por el acompañamiento de los trabajadores sociales y por ayuda para que puedan tener un seguimiento y un albergue.

“No vamos a resolver el problema de las personas sin techo con estanques, lo resolveremos con un trabajo social muy amplio”, ha defendido.

“Estoy trabajando con las entidades que llevan más tiempo trabajando -con ese colectivo-, pidiendo informes y perfiles. Separo el tema de los estanques -ha remarcado Catalá- con los problemas de las personas sin techo”.

Desde la oposición en el consistorio, el PSPV-PSOE ha exigido a la alcaldesa que "rectifique" sobre el proyecto del estanque en el puente del Ángel Custodio y que "dé los 700.000 euros que se quiere gastar en construir" ese lago "a las entidades y ONGs a las que les ha quitado las subvenciones y que han trabajado siempre con las personas en situación de vulnerabilidad".