La cartelera de cine se anima con grandes producciones y candidatas al Óscar

Esta Semana Santa ir al cine se va a convertir en una estupenda opción para estos días festivos. A los interesantes títulos que permanecen de semanas anteriores, se suman producciones de buena factura técnica en efectos visuales, y alguna de las que serán protagonistas en la próxima edición de los Óscar. Estas son las películas que nuestro crítico de cine Eduardo Casanova nos selecciona para la ocasión.

GODZILLA VS. KONG

El título ya avanza lo que depara esta superproducción hollywoodense. Sabiendo además que da continuación a Kong: La isla de la calavera (2017) y a Godzilla: Rey de los monstruos (2019), se diluye cualquier duda sobre su contenido. En ese sentido, se debe reconocer que cumple plenamente con las expectativas generadas, aunque tampoco las supera. No obstante, se ha de agradecer que, con un presupuesto argumental propicio para un despliegue pirotécnico arrollador, acierte a dosificarse y coloque las secuencias atronadoras en los momentos precisos.

Cuando Godzilla, después de varios años desaparecido, ataca las instalaciones de Apex Industries en Pensacola (Florida), los rectores de esta prestigiosa corporación tecnológica concluyen que la única manera de acabar con tan temible amenaza pasa por encontrar el origen de los titanes, en el interior de la Tierra. Solo Kong puede guiarles hasta ese lugar, así que, tras convencer a los científicos encargados de custodiar al gran primate, se embarcan en una expedición hacia la Antártida, pero tal decisión resucita la vieja y letal rivalidad entre ambos colosos.

NOMADLAND

Con dramatismo contenido y a ritmo de road movie, le pone cara a las consecuencias menos mediáticas de la última crisis económica a través de un caso singular que acaba tocando la fibra sensible sin pretenderlo abiertamente. El tacto aplicado en el tratamiento de una situación delicada y más extendida de lo que cabría pensar, no le impide proyectar sus sinceras emociones. Otra virtud destacada reside en los aspectos técnicos del rodaje, a lo cual une la participación de varios actores no profesionales; de manera que, en ocasiones, no se alcanza a distinguir donde termina la ficción y empieza el documental. Completa así este loable ejercicio cinematográfico que, no obstante, atendiendo a la cantidad de premios recibidos, se antoja ligeramente sobrevalorado.

Fern ha perdido su trabajo poco después de enviudar. Dado que no puede permitirse pagar el alquiler de una vivienda, decide viajar por el país en busca de empleos temporales y convertir su espaciosa furgoneta en un hogar ambulante. Pese al ofrecimiento de su hermana y de algunos amigos, prefiere nomadear sin rumbo fijo, lo que le brindará la posibilidad de conocer a distintas personas con las cuales comparte las mismas circunstancias.

EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO

Este drama judicial recrea un caso real que contiene aspectos sumamente interesantes, con el aliciente añadido de su carácter coral, aunque otros resultan puramente rutinarios, lugares comunes en los cuales reincide hasta entonarse superada la mitad del metraje. A partir de ahí, mejora sustancialmente su discurso y refuerza la intención de proporcionar al espectador una vinculación de los acontecimientos con sucesos más cercanos en el tiempo.

En 1969 se celebra en Chicago el juicio a siete individuos detenidos durante los altercados con la policía ocurridos con motivo de la convención del Partido Demócrata celebrada un año antes. Todos ellos están vinculados a organizaciones juveniles y pacifistas que se manifestaban contra la guerra de Vietnam, a quienes se suma Bobby Seale, cofundador de los Panteras Negras. Si bien la decisión sobre su culpabilidad o no corresponde al jurado, se enfrentan al tendencioso e inflexible juez Julius Hoffman.