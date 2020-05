Así quedan los 200 maceteros en la plaza del Ayuntamiento de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido instalar 200 maceteros en la plaza del mismo. See trata de una reforma provisional que forma parte del proceso de peatonalización. Una medida que no ha sido consultada con nacie y cuyo coste de actuación se sitúa en los 700.000 euros. La que ha sido elegida como Capital Mundial del Diseño para el año 2022 ha elegido unos maceteros que han sido duramente criticados por lo ''feos'' que son y por no consultar con nadie la toma de decisiones que afectan a la estética de la tercera capital de España.

Ja pots disfrutar de la plaça de l'Ajuntament com a zona per a vianants. Et recordem les franges horàries:

����De 14 a 69 anys: 6-10 i 20-23 h

����De +70 anys o dependents: 10-12 i 19-20 h

����Menors de 14 anys: 12-19 h

Normes:

1⃣vegada al dia

����‍♀️↔️����‍♂️Distància 2m

��️ A 1 km màxim de casa pic.twitter.com/7k8y9HtreX — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) May 10, 2020

Las críticas al alcalde, Joan Ribó, por el rediseño de la plaza no sólo han llegado desde la oposición.Varios de los propios vecinos de la zona aseguran que los maceteros “parecen alcantarillas”, “son horribles”, “recuerdan a las tuberías del Mario Bros”, y señalan que no imaginan algo parecido en Madrid con la Puerta de Sol o en Barcelona con la Plaza de Cataluña. Estos son algunos de los calificativos que muestran el descontento de los vecinos ante la inslatalación de las macetas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

También la asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha tildado los bloques de hormigón de “horrorosos” y ha cargado contra el Ayuntamiento por su “falta de diálogo y consenso”. Ante esta indignación colectiva, los promotores de la candidatura World Design Capital Valencia 2022 han tenido que salir al paso de las críticas con un comunicado en el que se afirma que han escuchado las voces vecinales que reclaman “una mayor sensibilidad y diseño en nuestras ciudades”. Además, dicen haber trasladado al Gobierno valenciano su “predisposición para trabajar juntos desde el diseño”.

MIL EUROS CADA MACETA

Las 200 macetas han costado unos mil euros cada una. Tienen distintos tamaños, se reparten a lo largo de la plaza del Ayuntamiento y se completan con bolardos y otro tipo de barreras, delimitando la zona para viandantes del carril bus. La polémica por el proyecto de remodelación de la plaza del Ayuntamiento de Valencia no le llega al alcalde en su mejor momento. Joan Ribó ha sido duramente criticado por algunas de sus decisiones desde que comenzó la crisis del coronavirus.