Arzobispo de Valencia: “Que este Jubileo nos haga encontrar la verdadera alegría para ser testigos de esperanza en nuestro mundo”

La Basílica de Santa María de los Ángeles en la Porciúncula ha acogido esta mañana la celebración eucarística con los jóvenes valencianos que peregrinan al Jubileo de Roma, en la que el Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, ha animado a todos a que “este Jubileo nos haga encontrar la verdadera alegría para ser testigos de esperanza en nuestro mundo”.

Precisamente, el Arzobispo ha recordado que, justamente, en la iglesia de la Porciúncula - templo emblemático de la espiritualidad franciscana- San Francisco de Asís comenzó a vivir con una pequeña comunidad y en este lugar, también donde está la Capilla del Tránsito, San Francisco partió al Cielo.

Victor Gutierrez Jóvenes participantes en el Jubileo a Roma

“Su figura es en el fondo una expresión de lo que debería ser para nosotros este Jubileo, la gracia de este Jubileo. San Francisco de Asís descubrió que era un hombre rico, de familia rica, pero encontró un tesoro mucho más grande que todas las riquezas que podía tener y lleno de alegría fue y lo vendió todo. Encontró la verdadera alegría porque encontró a Cristo, aceptó vivir pobremente porque Cristo era su riqueza”.

“Pues eso tiene que ser el Jubileo. Que cada uno de nosotros encontremos nuestro tesoro para poder seguir al Señor con alegría y ser de este modo testigos, peregrinos de la esperanza para nuestro mundo. Os deseo a todos una feliz peregrinación jubilar que sea para todos nosotros un auténtico momento de gracia y de encuentro con el Señor”.

Victor Gutierrez Imagen de la misa

Mons. Arturo Javier: “Hay que descubrir a otras personas ese tesoro a veces escondido que es Jesucristo"

Por su parte, el Obispo auxiliar de Valencia Mons. Arturo Javier García ha invitado también hoy a los peregrinos a “ser profetas en nuestra vida, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos y familias” para hacer llegar a Dios a todos y descubrir a otras personas “ese tesoro a veces escondido que es Jesucristo”.

Por ello, el Obispo ha animado a los jóvenes a ser profetas, “trabajando en la vida, estando metidos en el mundo”, bien como catequistas, formadores, hablando con la familia o con los amigos, o también “a tiempo completo como sacerdotes, religiosos o religiosas, como un misionero o una misionera”.

“Tenemos que pensar eso. ¿Cómo quiere Dios que yo sea profeta?, sabiendo que “lo que Dios quiera es siempre lo mejor para nosotros. Una vocación es un gran regalo de Dios para hacernos inmensamente felices”, ha añadido.

Mons. Arturo J. García ha asegurado que hoy en día "hay muchas personas que no escuchan a Dios, no lo conocen porque nadie se lo cuenta” y “hay mucha gente que le cuesta acercarse a Dios porque piensa que le va a quitar algo, que le va a quitar libertad, tiempo ... Pero Dios no nos quita nada, Dios nos lo da todo”.

“Dios sigue necesitando hoy amigos que quieran escuchar su palabra y se la quieran llevar a los demás”

Precisamente, el Obispo auxiliar ha indicado que “Dios sigue necesitando hoy amigos que quieran escuchar su palabra y se la quieran llevar a los demás. Realmente todos los que hemos sido bautizados somos profetas y somos amigos de Dios, por lo tanto, todos nosotros podemos también ayudarle a Dios”.

Conforme ha recordado Mons. Arturo Javier García “es un poco lo que el Papa León XIV nos pedía para este Jubileo, que no sea solo una ocasión de hacernos unas fotos, sino sobre todo que sea una ocasión de escuchar y de crecer en la fe, de encontrarnos con Cristo y con todos los demás”.

“Todos nosotros nos ha parecido que venir aquí al Jubileo era un tesoro, como ese tesoro escondido en el campo, o esa perla preciosa y por eso hemos dejado muchas cosas. Hemos dejado las vacaciones, el descanso, las fiestas, a lo mejor un campamento…… hemos dejado muchas cosas, lo hemos dejado todo para venir aquí al Jubileo, porque sabemos que merece la pena, porque esto es mejor que todo lo demás y por eso no podíamos perdérnoslo”.

Programa del Jubileo de Jóvenes

El jueves 31 de julio, los peregrinos cruzarán la Puerta Santa en la Basílica de San Pablo Extramuros y participarán en un encuentro valenciano en el Vaticano, con actividades especiales en la Basílica de San Pedro.

El 1 de agosto será el turno de la jornada penitencial en el Circo Máximo. La peregrinación de los jóvenes españoles —procedentes de diócesis, congregaciones y movimientos— celebrará un momento especial el por la tarde, con un histórico encuentro en la Plaza de San Pedro, un acto sin precedentes organizado por la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en colaboración con el Vaticano.

El punto culminante llegará el 2 de agosto, cuando los peregrinos se trasladen a Tor Vergata para participar en la vigilia con el Santo Padre. El domingo 3 se celebrará la misa conclusiva del Jubileo, presidida por el papa León XIV, y el regreso a Valencia está previsto para el lunes 4 de agosto.