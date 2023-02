El arzobispo de Valencia Enrique Benavent: “Tenemos que evitar la tentación de un cristianismo anti-cultural”

El arzobispo de Valencia, Don Enrique Benavent afirmó que “estamos viviendo en una cultura que ya no es cristiana, pero tenemos que evitar la tentación de caer en un cristianismo anticultural” ante destacadas personalidades de la cultura y la sociedad civil valenciana.

En su encuentro con los miembros del Consejo de la Vicaría de Cultura de la diócesis de Valencia, el arzobispo valenciano subrayó que “el cristianismo siempre es pro-cultural y lo es en todos los campos de la cultura, en su relación con el arte, la filosofía, la música o la ciencia…”.

Durante la reunión, expuso que “el cristianismo no es fundamentalista, siempre busca un diálogo con la razón” y recordó que la encíclica Fides et Ratio fue escrita por Juan Pablo II “precisamente para revindicar el papel de la razón”. “Vivimos en una sociedad donde el sentimiento es importante, pero siempre debe ser complementado por la razón. Porque la fe debe ser expresada, formulada, propuesta”, precisó.

V. Gutiérrez / AVAN



En otro momento, añadió “la Iglesia tiene un concepto de la cultura muy amplio, donde caben muchas cuestiones, tal como contempla la Gaudium et Spes desde las manifestaciones artísticas hasta las formas de vida”. “Si la fe no evangeliza la cultura significa que es superficial, que no ha entrado en el corazón de las personas”, añadió. El arzobispo recordó las palabras de San Juan Pablo II: “la evangelización es eficaz cuando crea o transforma la cultura”.

D. Enrique expuso que “toda cultura tiene necesariamente tres elementos: uno es el conocimiento, otro es el ético y otro el estético. No se pueden disociar. ¿A dónde va la ciencia sin ética? ¿El derecho sin ética? o ¿el marketing sin ética? Por poner tres ejemplos de tres ámbitos profesionales hoy aquí representados”, expuso y añadió: “Hay que evitar caer en la cultura de la separación entre saberes”.

El arzobispo de Valencia, manifestó estas palabras después de que las distintas delegaciones de la Vicaría de Cultura le expresaran los quehaceres que estaban realizando y sus preocupaciones.

Por su parte, el Vicario Episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales, D. José Luis Sánchez García, presentó uno a uno a los consejeros. En el encuentro estaban presentes juristas, representantes de la universidad y la ciencia, artistas, restauradores, filósofos, economistas, representantes de la función pública, de organizaciones sindicales y del mundo del deporte, representantes de la sociedad civil valenciana.