Ana Barceló: “Algunas muertes no se notifican en el tiempo que nos gustaría”

La consellera de Sanidad Ana Barceló ha visitado los estudios de COPE Valencia para hacer un repaso de todos los temas de actualidad justo cuando el fin de semana pasado decayó el Estado de Alarma y La Generalitat por fin ha levantado el cierre perimetral de la Comunita.

Al respecto, Barceló asegura en los micrófonos de COPE que confiaba en el TSJ porque siempre ha respaldado las medidas que ha aprobado la Generalitat, pero reconoce que le preocupaba que no diera luz verde a prolongar el toque de queda en nuestro territorio. Barceló asegura que obtener el respaldo para el toque de queda nos da la tranquilidad de que la actividad cesa a partir de la media noche.

Ana Barceló asegura que aunque la Generalitat había pedido las medias durante 20 días, para poder analizar cómo afectaba el levantamiento del perimetraje de la Comuntiat, que se ha prolongado durante seis meses, ahora, “lo analizaremos pasados estos días y valoraremos si es necesario volver a solicitarlo y por tanto ampliarlo otros 15 días”.

Barceló ha defendido que con la ley del 86 de Sanidad las Comunidades tienen mecanismos de sobra y de hecho explica que hay comunidades que no han solicitado nada porque creen que con las medidas que tienen pueden seguir conteniendo el virus.

La consellera también ha defendido que “eso es la cogobernanza y compartir decisiones” y considera que muchos territorios tienen discursos contradictorios respecto a lo que expresan en el Consejo interterritorial y lo que aplican o defienden en sus territorios”.

Barceló destaca que en la Comunitat “nos hemos sacrificado mucho” y se muestra "orgullosa de la Comunitat porque hemos entendido todos la importancia de respetar las medidas y era importante estar bajos en los niveles de contagios y afrontar la vacunación de forma ordenada para no tensar tampoco el sistema sanitario”

“Esos tres elementos han contribuido a que podamos transitar en este nuevo tiempo hacia la normalidad sin sobresaltos,” añade.

Al respecto la titular de Sanidad ha lamentado las imágenes que se han visto en algunas ciudades españolas tras el Estado de alarma y ha apelado a la responsabilidad. Barceló explica que “hay gente que en redes sociales le pide que vuelva a implantar el cierre perimetral” y recuerda que los valencianos "hemos hecho un sacrificio muy grande, seis meses de cierre perimetral- recuerda- y los demás también han de poner su grano de arena, no puede recaer todo en la responsabilidad de la Comunidad Valenciana”.

"Somos tierra acogedora, bienvenidos los que vienen pero han de cumplir las medidas. Se trata todo de responsabilidad, con restricciones o no, hay personas que se la saltan", ha lamentado.

Fallas: la vacunación permite ver la luz al final del túnel

Barceló asegura que habrá actividades falleras a partir de septiembre, e insiste que la conselleria “tenía claro que no podíamos empezar hablar de actividades en la calle si no tenemos vacunas”, ahora hay que coger velocidad y con el horizonte de dos millones de dosis administradas y que en la Comunitat ya hay más de 600.000 personas con dos dosis ya vemos la luz al final del túnel.”

A veces las medidas han sido difíciles de entender

En las mesas que hemos tenido con falleros, hostelería, deporte, “ha habido comprensión por ambas partes. Todos los sectores han entendido que han de contribuir a controlar el virus y así lo han hecho y están concienciados del papel que tenían que jugar”.

Barceló asegura que “es muy humano que sectores económicos quisieran ir más allá, porque les afecta, y esa precisamente ha sido la complejidad de mantener el equilibrio entre la salud y la economía pero para la Conselleria de Sanidad ha sido la salud, por muchos argumentos que se han usado, hemos adoptado medidas de acuerdo informes científicos y sabemos qué espacios de encuentro social producen mayor transmisión y no hemos transigido en alguna de las propuestas.”, explica la consellera, quien reconoce que a aunque a veces las medias han sido difíciles de entender, finalmente se han comprendido”

Factores para los buenos datos de la Comunitat

La consellera asegura que no hay recetas mágicas para que la Comunitat lleve dos meses con buenos datos, y detalla que hasta el Minsiterio le pregunta cómo lo han hecho.

Barceló considera que para esa consolidación de los datos ha sido fundamental las medidas, seis meses perimetrados, el cierre de actividades como la restauración y hostelería durante un mes, y haber hecho una desescalada muy lenta. Pero también considera clave el rastreo para acotar los brotes y aclara que la valenciana es la única administración que comunica el número de brotes porque los tenemos controlados y podemos cortar la trasmisión del virus”

Al respecto la consellera ha puesto en valor “ la responsabilidad de la sociedad valenciana. Por muchas medidas que pongas si no hay responsabilidad no sirven de nada”.

“Algunas muertes no se notifican en el tiempo que nos gustaría”

Respecto a las cifras de fallecidos por la pandemia Ana Barceló defiende la transparencia en la que su departamento ha ofrecido siempre los datos y respecto al desfase en el recuento de fallecidos, explica que “algunas muertes no se notifican en el tiempo que nos gustaría, pero destaca que lo importante no es el número de fallecidos en un mes o en otro, sino que al final sepamos cuántos fallecidos por Covid ha y en la Comunitat y cuál es el porcentaje de letalidad”.

“Lo decimos ahora porque es cuando nos lo comunican y lleva un proceso, es más lento, se ha de comunicar registros civiles y lleva un trámite. Lo importante es que no queremos ocultar nada. De hecho Barceló recuerda que la conselleria incluso se ha contabilizado cuando se trata de un vínculo afectivo cuando el Ministerio no lo hacía”.

Barceló recuerda la preocupación durante los meses de enero y febrero porque iba subiendo la presión en las UCis y ha agradecido la labor de los profesionales de los hospitales que trabajan todos a una y se volcaron en la reorganización interna para posibilitar la creación de nuevos espacios.

“No pude asistir al funeral de mi madre”

Tras 14 meses de gestión de la pandemia, Barceló reconoce que no ha tenido tiempo en pensar cómo está, sino en las personas que sufren, las familias que han perdido a familiares o conocidos o que tienen secuelas por la enfermedad. Pero asegura que "no ha pensado en ningún momento en dejarlo “cuando vuelves a casa a las 12 de la noche y tratas de encontrarte con el sueño, no te da tiempo más que a coger fuerzas para el día siguiente".

Recuerda que los peores momentos en los que hay que humanizar las cifras y en especial el hecho de "seguir comunicando datos cuando no pude ir al entierro de mi madre.Fue sin duda el momento personal más duro, pero mi madre sabia donde tenia que estar", asegura.

Respecto a su futuro, asegura que igual que con la pandemia, “si pensamos en el futuro nos perdemos vivir el presente y asegura prefiere vivir el presente, planificando en las competencias que ahora tenga hasta que salgamos de esta situación”.