Cullera suspende la noche de San Juan en sus playas

Las playas de los municipios costeros de la Comunitat celebran esta noche la fiesta de San Juan con las tradicionales hogueras. Será la primera celebración sin restricciones tras la pandemia, sin embargo las altas temperaturas que registra la Comuntiat Valenciana desde hace unas semanas ha obligado a algunos municipios a replantearse la idoneidad de la celebración de las hogueras en sus playas.

Es el caso en la provincia de Valencia del municipio de Cullera. Según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales así como su alcalde Jordi Mayor, la Generalitat ha decretado nivel alto por riesgo de incendios forestales en el término municipal de Cullera. "Nuestras playas se encuentran a menos de 500 metros de terreno forestal y por tanto queda totalmente prohibidio hacer fuego en las playas".

La Generalitat Valenciana ha decretat nivell alt per risc d'incendis per a tot el terme municipal de Cullera. Les nostres platges es troben a menys de 500 metres de terreny forestal i, per tant, queda TOTALMENT PROHIBIT fer foc en totes les platges ???? pic.twitter.com/9YfIXsOSaO