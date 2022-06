Agustín Bravo: "Me encantaría ser nativo digital, sería maravilloso"

Cuando le preguntan si le gustaría volver atrás y tener 20 años de nuevo, Agustín Bravo, presentador y comunicador, tiene claro que no. ‘Ni sabiendo más ni sabiendo menos, a mi me encantaría ser nativo digital, sería maravilloso. Veo a mi hija de 14 años cómo maneja las herramientas digitales y es una barbaridad. Me encantaría estar a ese nivel’, nos ha confesado en una entrevista en Trending Cope.





Con una dilatada carrera en los medios de comunicación, Agustín reconoce que siente algo de nostalgia por cómo se hacían antes las cosas. ‘Nos partíamos el pecho haciendo la tele que nos gustaba, apasionada y cercana. Quizá más tradicional, pero con mucha verdad. Ahora siento que a veces no sabes el formato que estás viendo. Echo de menos muchas cosas, pero especialmente el contacto directo con el público, que con tanta digitalización se pierde’.





A pesar de ello, a Agustín Bravo no le importaría trabajar con Ibai Llanos, ‘me parece un gurú de lo digital. Siento que hay un universo paralelo que se nos está comiendo, pero me despierta también mucha curiosidad’. Y no descarta retomar el formato podcast, ‘me apetece mucho, porque ya lo he probado y quisiera repetir. Es un proyecto que me ilusiona. Yo soy un hombre de radio. De ella salí y a ella siempre vuelvo’.









Agustín Bravo compagina su trabajo en la radio con sus apariciones en televisión y, ahora también, su proyecto teatral junto a Andoni Ferreño. La obra se titula ‘Boing Boing’ y ambos comparten escenario en una comedia de enredo que les está llevando por toda España. ‘En septiembre del año pasado, Andoni me llamó y me propuso el proyecto. El teatro siempre me ha gustado y Andoni es un apasionado que me contagió rápidamente, así que no me lo pensé. La obra es muy divertida y el público nos está recibiendo muy bien. Vernos juntos sobre el escenario es algo muy especial y un reclamo estupendo, lo reconozco’.









Sobre su paso por el programa Supervivientes, Agustín es consciente de que la decisión de participar en este reality impactó a muchos. ‘Yo sabía que necesitaba un pantallazo. Los medios son así, tienes que salir para que se te tenga en cuenta. Era una decisión arriesgada porque sabía que era un formato en el que no todo dependía de mi. Lo hice con todas las consecuencias y me salió bien, porque después salté rápidamente a Telemadrid.’





Lo que más le gusta de las redes sociales es el reencuentro que se ha producido entre mucha gente que se había perdido la pista. ‘Son útiles para muchas cosas. Volver a verte con mucha gente con la que habías perdido el contacto. Es una de las cosas positivas y humanas de todo esto’.

