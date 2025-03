La AEMET alerta de cuál será el peor día de Fallas y del fénomeno que las hará "diferentes"

El tiempo en Fallas es sin duda un tema que afecta mucho a los valencianos, no solo por el disfrute de las fallas sino por todo el que gira a su alrededor, hoteles, restaurantes, actividades al aire libre... La pregunta que muchos se hacen, por tanto, es ¿qué tiempo nos espera hasta el 19 de marzo?

Las Fallas de Valencia son una de las festividades más esperadas del año, pero el clima juega un papel crucial en su desarrollo. Tras varios días de mal tiempo, frío, lluvia y viento, los falleros miran con incertidumbre las previsiones para esta semana que entra. Para resolver esta incógnita, José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en Valencia, nos ha dado un pronóstico detallado sobre el clima que acompañará estas fiestas hasta el 19 de marzo en Mediodía COPE Más Valencia.

EFE Ninot cubierto por la lluvia

Pronóstico para lAS FALLAS DE VALENCIA

Según José Ángel Núñez, "es el mejor día de Fallas" en cuanto al clima, pero no hay buenas noticias para los próximos días. El experto advierte que el paso de la borrasca Conrad traerá lluvias el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, acompañadas de un descenso de las temperaturas.

Jueves y viernes: Días complicados, con lluvias y temperaturas en descenso.

Sábado y domingo: Clima más estable pero frío, con máximas de 15-16 grados.

De lunes a miércoles: Predominio de nubosidad baja y posibilidad de lloviznas intermitentes.

El fenómeno que hará UNAS FALLAS DIFERENTES

El fenómeno meteorológico que hará que estas Fallas sean diferentes a las del resto, son sin duda las nubes. La frase de "hace día de Fallas" este año no será posible en la semana grande, ya que no tendremos cielos despejados y el gris de las nubes se adueñará de las calles de la provincia, pero las nubes, afortunadamente, no impiden que las fiestas josefinas se desarrollen con normalidad.

"No van a ser unas Fallas luminosas, sino más bien con predominio de nubes y algo de lluvia, aunque no será una lluvia continua como la de la semana pasada", señala Núñez. Aun así, el clima no impedirá el desarrollo de la fiesta, pero sí que "las hará diferentes".