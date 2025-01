Activada la comisión de investigación de la dana en Les Corts, donde PSPV, Compromís y Vox pedirán que comparezca Mazón

Les Corts Valencianes han constituido la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre, en la que el PSPV, Compromís y Vox pedirán que comparezca el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras esta última formación también planteará que acuda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la exministra Teresa Ribera. Por su parte, el PP se ha mostrado partidario de llamar "a todo el mundo" y ha apuntado particularmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Está presidida por la diputada de Vox Miriam Turiel, con el 'popular' Vicente Betoret y la socialista Alicia Andújar como vicepresidente y secretaria, según se ha acordado por mayoría en la primera sesión.

Tras la constitución, la presidenta de la comisión ha confiado en que este órgano permita "saber qué sucedió el 29 de octubre y los días siguientes, que es lo que realmente merecen los valencianos". Tanto PSPV como Compromís han pedido fijar ya un día para presentar los planes de trabajo, algo que Turiel ha garantizado que será "en breve".

Desde el PSPV, José Muñoz ha garantizado que ejercerán en esta comisión su papel de fiscalización "con intensidad y rigor", con el objetivo de hallar respuestas a "por qué ocurrió esta tragedia, qué no se hizo y que no se vuelva a repetir". "Vamos a sacar todas las respuestas a la luz: sea a través de la comisión o desde otros instrumentos. No vamos a permitir que esto se convierta en la comisión 2.0 del accidente de metro", ha recalcado.

Respecto a quién debe comparecer, el socialista ha insistido en que Les Corts deben fiscalizar la labor de los gobiernos autonómicos y en que las competencias en materia de emergencias dependen de la Generalitat: "Si Carlos Mazón es citado, tiene que comparecer".

Preguntado por si aceptarán que comparezcan Sánchez o responsables de la CHJ, ha emplazado a las comisiones del Senado o el Congreso sobre la dana. "Presentaremos nuestro propio plan de trabajo", se ha limitado a decir, sin "desviar el foco de que la presidencia de la comisión la ostenta la extrema derecha".

Por Compromís, Joan Baldoví ha asegurado que no aceptarán que la comisión se convierta en un "paripé" ni que el PP y Vox "veten" comparecientes. "Tenemos precedentes de la comisión de investigación del accidente del metro", ha advertido, ante el "miedo" que percibe por parte de estos partidos.

Baldoví cree "evidente" que Mazón tiene que comparecer porque "él mismo dijo que daría explicaciones donde las tenga que dar, aunque no ha dado ninguna", para que explique "de una vez dónde estuvo", las llamadas que realizó o los trayectos de su coche oficial.

Dicho esto, Baldoví ha argumentado que debe dar "muchas explicaciones" la exconsellera Salomé Pradas, pero al mismo tiempo se ha mostrado abierto a que no solo comparezcan cargos del PP. En esta línea, ha mencionado a la exconsellera Elisa Núñez (Vox), quien "recortó un 20% el presupuesto en emergencias" y "se cargó" la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE): "Un ciudadano normal no entendería que todas estas personas no comparecieran".

Desde Vox, José Mª Llanos ha avanzado que pedirán que comparezcan todos los políticos, expertos y técnicos "que tenían y tienen responsabilidades" con el fin de "llegar hasta el final", entre ellos Sánchez, Ribera, Mazón, Pradas y la CHJ o la Aemet.

Además, solicitarán "toda la documentación que tenga que ver" con lo que hizo Mazón el 29O y que revele "las horas y tiempos de todo lo que hizo", pero, sin embargo, no ven pertinente "la factura de lo que comió" aquel día en El Ventorro. "Me sigue importando un pimiento", ha asegurado.

Desde el PP, Laura Chuliá se ha mostrado partidaria de que acuda a la comisión "todo el mundo implicado" en la gestión de la emergencia y ha puesto especial énfasis en la CHJ. Los 'populares' quieren que este organismo sea "lo más fidedigno posible" a lo ocurrido el 29O, para lo que esperan que no haya "ningún veto" a "ningún dirigente".

Preguntada por si pedirán que comparezcan Sánchez y Ribera, ha apostado por que cada grupo presente sus propuestas como muestra de la "pluralidad" de Les Corts y, a partir de ahí, "complementarlas" y desarrollar un calendario "lo antes posible" para satisfacer "la reparación y verdad" que necesitan los afectados.

La portavoz del PP ha cargado contra el síndic del PSPV, a quien ha acusado de "insultar la inteligencia de los valencianos" al tratar de "escurrir el bulto" para que solo comparezcan responsables de la Generalitat "y nadie más". Ante esta situación, le ha reclamado que "levante el veto" a representantes de la CHJ, "la principal entidad que tiene que dar respuesta a la pregunta de por qué ocurrió esta riada".