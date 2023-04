Acaba sin acuerdo la reunión de Sanidad y sindicatos, que mantienen su huelga

Las reuniones mantenidas este martes por la Conselleria de Sanidad con el sindicato médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV) y el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) han concluido sin acuerdo y ambos mantienen la convocatoria de una nueva jornada de huelga para el próximo 8 de mayo.



Estos encuentros, que se han producido por separado, se producen un día después de la segunda jornada de huelga convocada por CESM, y al que se sumó Simap, y tras el requerimiento en el que el primer sindicato avisaba a la Conselleria de Sanidad del inicio de acciones judiciales si no se celebraba un encuentro.



El CESM cifró el seguimiento de la huelga de este lunes en entre el 70 y el 80 por ciento, el Simap en un 17,04 % y desde la Conselleria de Sanidad han indicado este martes a EFE que aunque el primer dato de seguimiento (6,04 %) lo dieron a mediodía, el seguimiento global, con datos hasta las 00:00 horas del lunes, había sido del 5,43 % de los médicos.



CESM: REUNIÓN TENSA Y DECEPCIONANTE



El secretario general del CESM CV, Víctor Pedrera, ha asegurado a EFE que la reunión ha sido "tensa" y "totalmente decepcionante", y que desde Sanidad les han presentado un documento de propuestas "incluso inferior al que presentaron en febrero. Hoy por hoy -señala- no podemos firmar nada".



"Creo que nos han citado por cumplir el trámite de hacerlo y no con ánimo de alcanzar un acuerdo, porque si no habrían hecho alguna modificación al documento", ha dicho Pedrera, quien ha señalado que en un periodo de dos o tres días presentarán a la Conselleria una nueva contrapropuesta: "Tenemos voluntad de negociar pero esperanzas, tenemos muy pocas".



Durante cerca de dos horas y media, según Pedrera, el comité de huelga ha expuesto a los representantes de la Conselleria "punto por punto" lo que consideran que "hay que cambiar" en aspectos como que fije la jornada de 35 horas de lunes a viernes o los topes de pacientes, que quieren que se equipare a los de otras autonomías.



En el caso de tope de pacientes por día, 35 en el caso del Médico de Familia y 28 del Pediatra, reclaman el pago "fuera de jornada" si se atiende a pacientes a partir de esa cifra y que la asistencia sea voluntaria y se cobre como horas extra.



"No pedimos nada desorbitado, sino lo que han alcanzado en otras comunidades autónomas. No entendemos por qué aquí son tan reticentes a llegar a esos acuerdos", según Pedrera, quien ha explicado que lo que Sanidad llevó a la Mesa Sectorial y fue aprobado por el resto de sindicatos "fue un refrito a la baja" de lo que pedía el CESM.



SIMAP: BUENOS DESEOS PERO SIN PUNTOS DE ENCUENTRO



Por su parte, la portavoz del comité de huelga del Simap, Elena González, ha explicado a EFE que se ha tratado de una reunión de cerca de dos horas y media "distendida, sin tensión ni agresividad" y donde han expuesto los principios del acuerdo en los que no estaban de acuerdo.



"En principio la teoría son buenos deseos pero no hemos llegado a puntos de encuentro", ha indicado González, que ha añadido que con unas elecciones a pocas semanas "no les interesa que se prorrogue" ni a ellos tampoco.



Así, ha dicho, mantendrán una nueva reunión con Sanidad cuando, del decálogo de reivindicaciones que inicialmente presentaron a la administración, extraigan las que consideran "lineas rojas" que son imprescindibles de cumplir para desconvocar la huelga.



LA CONSELLERIA Y SU DOCUMENTO CON PROPUESTAS



Desde la Conselleria de Sanidad han informado a EFE de que a los representantes de CESMCV se les ha entregado un documento con diferentes propuestas, encaminadas a mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, que tienen que valorar y dar respuesta antes del 15 de mayo.



Por su parte, los representantes de SIMAP se han comprometido a presentar un documento con propuestas concretas para continuar la negociación, según las fuentes de Sanidad.