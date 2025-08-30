30 veranos dibujando sonrisas: la AECC celebra en Olocau su campamento para menores con cáncer, un lugar donde la ilusión vence al dolor

Del 25 al 31 de agosto, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valencia organiza la 30ª edición de su tradicional Campamento de Verano en el Albergue Olocau. Está destinado a niños y adolescentes que han superado una enfermedad oncológica, así como a sus hermanos. El objetivo principal es ofrecer a los participantes un entorno de convivencia en el que puedan disfrutar de actividades adaptadas a sus necesidades, establecer lazos de amistad y desconectar del entorno hospitalario.

Los menores disfrutan de juegos, talleres, teatro, veladas temáticas, deporte, piscina y astronomía. Todas las dinámicas cuentan con la supervisión de monitores titulados, voluntarios de la AECC y un equipo sanitario permanente. Además, se han previsto menús adaptados, vehículo de apoyo y medidas de seguridad que aseguran el bienestar de los participantes.

APOYO INSTITUCIONAL Y SOCIAL

“El campamento es una experiencia transformadora para los niños. Les permite desconectar, desarrollar su autonomía y disfrutar de su infancia en un ambiente de diversión y normalidad”, destaca Herminia Moreno, Coordinadora del Voluntariado de la AECC en Valencia.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana y se enmarca en el compromiso de la AECC de mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias.

UN ESPACIO PARA LA NORMALIDAD Y LA AMISTAD

Más allá del entretenimiento, este campamento favorece la creación de lazos de amistad entre menores que han vivido experiencias similares, contribuyendo así a su adaptación psicosocial y a reforzar su autoestima.

