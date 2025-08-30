COPE
Podcasts
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

30 veranos dibujando sonrisas: la AECC celebra en Olocau su campamento para menores con cáncer, un lugar donde la ilusión vence al dolor

Medio centenar de niños y adolescentes de entre 7 y 17 años participan en una experiencia gratuita de ocio saludable e inclusivo en plena naturaleza

Niños realizan distintas actividades en el campamento.
00:00
Descargar

Aquí puedes escuchar la entrevista completa a Herminia, coordinadora del voluntariado.

Redacción COPE Valencia

Valencia - Publicado el

2 min lectura

Del 25 al 31 de agosto, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valencia organiza la 30ª edición de su tradicional Campamento de Verano en el Albergue Olocau. Está destinado a niños y adolescentes que han superado una enfermedad oncológica, así como a sus hermanos. El objetivo principal es ofrecer a los participantes un entorno de convivencia en el que puedan disfrutar de actividades adaptadas a sus necesidades, establecer lazos de amistad y desconectar del entorno hospitalario.

Los menores disfrutan de juegos, talleres, teatro, veladas temáticas, deporte, piscina y astronomía. Todas las dinámicas cuentan con la supervisión de monitores titulados, voluntarios de la AECC y un equipo sanitario permanente. Además, se han previsto menús adaptados, vehículo de apoyo y medidas de seguridad que aseguran el bienestar de los participantes.

Algunos de los niños en la piscina durante los días de campamento.

Herminia, coordinadora del Voluntariado

Algunos de los niños en la piscina durante los días de campamento.

APOYO INSTITUCIONAL Y SOCIAL

“El campamento es una experiencia transformadora para los niños. Les permite desconectar, desarrollar su autonomía y disfrutar de su infancia en un ambiente de diversión y normalidad”, destaca Herminia Moreno, Coordinadora del Voluntariado de la AECC en Valencia.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana y se enmarca en el compromiso de la AECC de mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias.

Niños en el campamento.

Herminia, coordinadora del voluntariado

Niños en el campamento.

UN ESPACIO PARA LA NORMALIDAD Y LA AMISTAD

“El campamento es una experiencia transformadora para los niños. Les permite desconectar del entorno hospitalario, desarrollar su autonomía y disfrutar de su infancia y adolescencia en un ambiente de diversión y normalidad”, subraya Herminia Moreno, Coordinadora del Voluntariado de la AECC en Valencia.

Monitores voluntarios AECC Valencia.

AECC

Monitores voluntarios AECC Valencia.

Más allá del entretenimiento, este campamento favorece la creación de lazos de amistad entre menores que han vivido experiencias similares, contribuyendo así a su adaptación psicosocial y a reforzar su autoestima. 

COMPROMISO SOCIAL E INSTITUCIONAL 

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana y forma parte del compromiso de la AECC por mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias. Treinta ediciones después, este proyecto sigue creciendo y consolidándose como una oportunidad única para que los niños recuperen la ilusión, la confianza y la alegría de compartir.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS VALENCIA

COPE MÁS VALENCIA

En Directo COPE VALENCIA

COPE VALENCIA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 30 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking