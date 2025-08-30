30 veranos dibujando sonrisas: la AECC celebra en Olocau su campamento para menores con cáncer, un lugar donde la ilusión vence al dolor
Medio centenar de niños y adolescentes de entre 7 y 17 años participan en una experiencia gratuita de ocio saludable e inclusivo en plena naturaleza
Del 25 al 31 de agosto, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valencia organiza la 30ª edición de su tradicional Campamento de Verano en el Albergue Olocau. Está destinado a niños y adolescentes que han superado una enfermedad oncológica, así como a sus hermanos. El objetivo principal es ofrecer a los participantes un entorno de convivencia en el que puedan disfrutar de actividades adaptadas a sus necesidades, establecer lazos de amistad y desconectar del entorno hospitalario.
Los menores disfrutan de juegos, talleres, teatro, veladas temáticas, deporte, piscina y astronomía. Todas las dinámicas cuentan con la supervisión de monitores titulados, voluntarios de la AECC y un equipo sanitario permanente. Además, se han previsto menús adaptados, vehículo de apoyo y medidas de seguridad que aseguran el bienestar de los participantes.
APOYO INSTITUCIONAL Y SOCIAL
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana y se enmarca en el compromiso de la AECC de mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias.
UN ESPACIO PARA LA NORMALIDAD Y LA AMISTAD
“El campamento es una experiencia transformadora para los niños. Les permite desconectar del entorno hospitalario, desarrollar su autonomía y disfrutar de su infancia y adolescencia en un ambiente de diversión y normalidad”, subraya Herminia Moreno, Coordinadora del Voluntariado de la AECC en Valencia.
Más allá del entretenimiento, este campamento favorece la creación de lazos de amistad entre menores que han vivido experiencias similares, contribuyendo así a su adaptación psicosocial y a reforzar su autoestima.
COMPROMISO SOCIAL E INSTITUCIONAL
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana y forma parte del compromiso de la AECC por mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias. Treinta ediciones después, este proyecto sigue creciendo y consolidándose como una oportunidad única para que los niños recuperen la ilusión, la confianza y la alegría de compartir.