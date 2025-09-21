El teléfono móvil le salvó la vida

Hace unos días en Valencia, un vehículo circulando por una vía secundaria, impactó violentamente contra otro coche. El accidente fue grave: el coche quedó destrozado y el conductor inconsciente. Pero, en medio del caos, un aliado inesperado entró en acción: su teléfono móvil. Al conductor,inconsciente, le despertó una voz, era el 112. ¿Qué había ocurrido?

Gracias al sistema de detección de accidentes integrado en el dispositivo, se activó automáticamente una alerta. El móvil, al registrar una desaceleración brusca y un cambio repentino en la dinámica del usuario, interpretó que había ocurrido un siniestro grave. Sin necesidad de intervención humana, envió una señal a los servicios de emergencia, compartiendo la ubicación exacta del accidente y permitiendo una respuesta rápida. Esta función, que muchos desconocen o subestiman, fue clave para que el conductor recibiera atención médica urgente y sobreviviera.

Los sistemas de detección de accidentes en móviles utilizan sensores como el acelerómetro, el giroscopio y el GPS, combinados con algoritmos de inteligencia artificial. Algunos modelos incluso permiten al usuario cancelar la alerta si se encuentra bien, pero si no hay respuesta en segundos, el aviso se envía automáticamente.

Este tipo de tecnología representa un avance significativo en la seguridad personal. No depende del vehículo ni de sistemas integrados en el coche: basta con llevar el móvil encima. En situaciones donde cada segundo cuenta, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Lo incorporan los modelos iPhone 14 y versiones posteriores. Los móviles con Android 12 también cuentan con un sistema similar.

En iPhone (modelos compatibles como iPhone 14 o superior)

Abre la aplicación Ajustes. Ve a Emergencia SOS. Activa la opción Llamar tras un accidente grave. Si tienes un Apple Watch (Series 8, SE 2ª gen o Ultra), esta función se activa automáticamente si está vinculado al iPhone. Cuando el sistema detecta un impacto fuerte, muestra una cuenta atrás de 10 segundos. Si no respondes, llama automáticamente al 112 y comparte tu ubicación con los servicios de emergencia y tus contactos configurados en la app Salud.

En Android (Android 12 o superior)

Abre la aplicación Seguridad Personal (puede llamarse “Emergencias” en algunos modelos). Ve a Detección de accidentes de coche. Activa la función y concede los permisos necesarios. Configura tus contactos de emergencia y permite compartir ubicación. Si el sistema detecta una colisión grave y no respondes, el teléfono llamará automáticamente al 112 y enviará tu localización exacta.

Si tu móvil no tiene esta función integrada, puedes instalar aplicaciones de seguridad vial que ofrecen servicios similares. Mantener esta función activa es especialmente recomendable si conduces solo o en zonas poco transitadas.