Nuevos Mercedes Clase E y CLE Coupé

Mercedes Benz Valdisa ha inaugurado las nuevas instalaciones en Massanassa conjuntamente con la puesta de largo del nuevo Clase E y CLE Coupé. David Gil y Antonio Soro, Gerente y Director Comercial de Valdisa respectivamente, se mostraban pletóricos ante este aluvión de novedades de la marca de la estrella. Y es que aunque desde hace más de 75 años, la Clase E ha marcado la pauta de las berlinas de lujo de gama media, este año Mercedes-Benz abrirá un nuevo capítulo en la berlina. La nueva Clase E lidera la transición del motor de combustión a la propulsión eléctrica. Al mismo tiempo, su nueva arquitectura electrónica permite una experiencia digital holística.

La nueva Clase E tiene las proporciones de una berlina clásica de tres volúmenes. Al corto voladizo delantero y el largo capó le sigue el habitáculo, que está muy retrasado. El diseño "cabina hacia atrás" se redondea con el equilibrado voladizo trasero.

Una superficie negra en forma de panel conecta la parrilla del radiador con los faros. Este inserto en negro de alto brillo recuerda visualmente a los modelos Mercedes-EQ. La parrilla del radiador de diseño tridimensional es progresiva o clásica, según la línea de equipamiento. La nueva Clase E incorpora de serie faros LED High Performance. Como extra opcional, DIGITAL LIGHT está disponible sin y con función de proyección. Todas las variantes de faros ofrecen un distintivo diseño diurno y nocturno. La luz de conducción diurna está diseñada en forma de ceja, típica de la marca. Las cúpulas eléctricas acentúan el capó.

La vista lateral muestra las armoniosas proporciones y el característico diseño "cabina hacia atrás". Los tiradores enrasados de las puertas, habituales en los modelos Mercedes-Benz de gama alta, están disponibles como opción. Las dos líneas de carácter separadas en el lateral acentúan el carácter deportivo del coche.

Lo más destacado en la parte trasera son las luces LED en dos partes con un nuevo contorno y un diseño especial. La óptica de estrella en ambas partes de la luminaria ofrece un diseño especial para el día y la noche.

Diseño interior

El cuadro de instrumentos da forma a la experiencia digital en el interior. La Clase E está equipada con la pantalla opcional para el acompañante, se extiende la gran superficie acristalada del Superscreen MBUX hasta el display central. En el campo de visión del conductor se encuentra el cuadro de instrumentos. Los modelos sin pantalla para el acompañante tienen un gran elemento de adorno que se extiende hasta el centro. Desprendida visualmente, el display central parece flotar sobre la superficie cóncava de este elemento de adorno.

La zona delantera del cuadro de instrumentos está iluminada de forma ambiental activa. Se extiende en un gran arco desde el parabrisas, pasando por los pilares A, hasta las puertas. Esto crea una generosa sensación de espacio. Una isla de control aparentemente flotante en la zona superior de los paneles de las puertas hace juego con el aspecto de las superficies acristaladas de las pantallas.

En términos de amplitud, la Clase E es una de las favoritas de su segmento. El conductor disfruta de cinco milímetros más de espacio para la cabeza que en el predecesor. Los pasajeros traseros se benefician especialmente de la distancia entre ejes dos centímetros mayor. El espacio para las rodillas y el espacio máximo para las piernas aumentan diez y 17 milímetros respectivamente. El aumento de la anchura de los codos en la parte trasera es aún mayor: 1.519 milímetros es la medida. Esto supone un aumento de 25 milímetros, casi al nivel de la Clase S. El volumen de carga es de hasta 540 litros.

La mitad de las motorizaciones son híbridas enchufables

La nueva Clase E apuesta por una electrificación sistemática de todos los modelos y una estrategia inteligente para establecer un nuevo estándar en el campo de la eficiencia. La mitad de los modelos serán híbridos enchufables de cuarta generación. La gama de productos alcanza este elevado índice incluso en su lanzamiento al mercado: Allí, tres de las seis versiones de la Clase E combinan las ventajas de un vehículo con motor de combustión interna con las de un coche eléctrico.

Los motores de combustión son unidades de cuatro y seis cilindros de la actual familia modular de motores FAME (Familia de Modular Engines). De ese modo, la gama de motores aporta una contribución esencial a la flexibilización del régimen global de producción de la marca, y permite conseguir los fines de electrificación en función de la demanda.

Además de la turbo alimentación, tanto el motor diésel como el de gasolina incorporan un apoyo inteligente con un generador de arranque integrado (ISG). Así que son híbridos suaves. Gracias a una nueva batería, la potencia del motor eléctrico ha aumentado de 15 a 17 kW y el par motor a 205 Nm.

Mercedes-Benz ofrece tres modelos híbridos enchufables de cuarta generación

Con una potencia de propulsión eléctrica de 95 kW (129 CV) y una autonomía puramente eléctrica de hasta más de 100 kilómetros (WLTP), en muchos casos y muchos días podrán viajar de forma puramente eléctrica sin utilizar el motor de gasolina.

La nueva Clase E está disponible opcionalmente con el paquete tecnológico. Incluye la suspensión neumática AIRMATIC de suspensión total con amortiguación regulable continua ADS+ y dirección en el eje trasero. El AIRMATIC con muelles neumáticos y amortiguadores adaptativos ADS+ responde con gran sensibilidad. La regulación de nivel forma parte de la suspensión AIRMATIC. Este equipo mantiene constante la altura libre sobre el suelo, con independencia de la carga efectiva del vehículo, pero también realiza cambios de este parámetro si es necesario.

Audio Vicente Herranz

Charlamos en LUZ DE CRUCE con el Director Comercial de Valdisa, Antonio Soro





Una experiencia de entretenimiento inmersiva

La música, los juegos y los contenidos en streaming pueden experimentarse en la Clase E con casi todos los sentidos. Innovaciones digitales en el interior hacen que la Clase E sea más inteligente, alcanzando una nueva dimensión de personalización e interacción. Al mismo tiempo, su arquitectura electrónica está basada más en el software y menos en el hardware.

Las funciones informáticas de dominios anteriormente separados tienen lugar en una única unidad de cálculo. Las pantallas y el sistema de infoentretenimiento MBUX comparten así un nuevo y muy potente ordenador central del vehículo. Esta clase de interconexión en red aumenta el rendimiento, los volúmenes de datos pueden transmitirse mucho más rápido.

La nueva Clase E dispondrá del paquete de entretenimiento (MBUX Entertainment Plus). Comprende servicios de Mercedes me connect y un paquete de datos de terceros. Dependiendo del mercado, se aplica un módulo de comunicación con 5G como tecnología de transmisión. El estándar de comunicaciones móviles 5G permite una velocidad de transmisión de datos considerablemente más alta que LTE/UMTS .

La música se hace visible: la visualización del sonido

Con la nueva iluminación ambiental activa con visualización de sonido, los ocupantes de la nueva Clase E pueden vivir la música con tres sentidos. Las piezas musicales y los sonidos de películas o aplicaciones se pueden oír (con tecnología Dolby Atmos® si se desea), sentir (mediante los transductores táctiles de sonido del sistema de sonido envolvente Burmester® 4D opcional) y ahora también "ver". La visualización tiene lugar en la banda de la iluminación ambiental activa (equipo opcional). Por primera vez en la Clase E, es continuo. Por ejemplo, los ritmos rápidos pueden provocar cambios rápidos de luz, mientras que los ritmos fluidos crean ambientes luminosos.

La experiencia de entretenimiento para el pasajero delantero es nada menos que impresionante. Puede ver contenidos dinámicos en su pantalla opcional, como por ejemplo programas de televisión o vídeo en streaming incluso cuando la persona al volante mira en su dirección. Porque la pantalla se puede cambiar. La avanzada función de protección visual integrada en la cámara reduce la luminosidad y, por tanto, el riesgo de distracción del conductor.

Nuevas aplicaciones de terceros y Selfi-Cam

Los expertos en software de Mercedes-Benz han desarrollado una nueva capa de compatibilidad que permite la instalación de aplicaciones de terceros. En el momento del lanzamiento al mercado de la Clase E, las siguientes aplicaciones están disponibles en el display central: la plataforma de entretenimiento «TikTok», el juego «Angry Birds», la plataforma de colaboración «Webex» y la aplicación ofimática «Zoom», así como el navegador «Vivaldi». Además, el portal de entretenimiento ZYNC ofrece, en los display central y de acompañante (opcional), transmisión de vídeo, contenidos a la carta, experiencias interactivas, programación de vídeo local, deportes, noticias, juegos y mucho más a través de una interfaz de usuario..

Otra novedad es una cámara selfie y de vídeo (componente del equipo opcional MBUX Superscreen) en la parte superior del cuadro de instrumentos .Cuando el vehículo está detenido, el conductor puede participar de conferencias en línea, por ejemplo a través de "Webex", y hacer fotos y vídeos personales.

MBUX también ofrece un mayor confort de manejo. Con la función "Just Talk ", el control por voz inteligente también puede activarse ahora sin necesidad de la palabra clave "Hey Mercedes". Cuando la función está activada, aparece un símbolo de micrófono rojo en la pantalla. Entonces el vehículo está listo y a la espera de órdenes.

Más comodidad en la conducción diaria: las rutinas

Mercedes-Benz está trabajando para que el coche pueda aprender, con la inteligencia artificial (IA), qué sistemas de confort los viajeros usan repetidamente. En las mismas condiciones marco, la IA ha de automatizar estas funciones. El resultado es entonces una automatización personalizada. Mercedes-Benz utiliza el término "rutina" para esta innovación, cuyo desarrollo ya está muy avanzado.

En la introducción de la nueva Clase E, los clientes pueden utilizar plantillas (templates) de rutinas estándar. También tienen la opción de crear rutinas ellos mismos. Al hacerlo, los ocupantes pueden vincular diversas funciones y condiciones entre sí. Así, por ejemplo, "Conectar la calefacción de los asientos y poner la iluminación ambiental en naranja cálido si la temperatura interior cae por debajo de doce grados centígrados".

Sonidos reconfortantes y calmantes, masajes movilizadores, luz activadora: con los programas ENERGIZING COMFORT y las recomendaciones individuales del ENERGIZING COACH, Mercedes-Benz ofrece un amplio programa de bienestar. La Clase E marca el debut de dos innovaciones:El programa contra el mareo de ENERGIZING COMFORT puede ayudar a los pasajeros afectados a aliviar los síntomas. A medio plazo está prevista una función de biorretroalimentación para el ENERGIZING COACH. Mediante ejercicios de respiración puede reducir la sensación de estrés. Puede favorecer un ambiente positivo entre los ocupantes del vehículo y la regeneración mental. Esto se consigue activando un programa de masaje, sonido agradable y el alumbrado con los colores correspondientes.

Con la climatización automática THERMOTRONIC (equipo opcional) Digital Vent Control aumenta la sensación de bienestar. Con ella se ajustan automáticamente las salidas de aire delanteras al escenario de ventilación deseado. Mediante el perfil de usuario, por ejemplo, es posible realizar esto en función de cada asiento individualmente. Sin embargo, las boquillas también se pueden ajustar a mano como de costumbre.

Numerosos sistemas de asistencia a la conducción, algunos de ellos perfeccionados

El equipamiento de serie de la Clase E con sistemas de asistencia a la conducción incluye ATTENTION ASSIST, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás y Speed Limit Assist. El estado y la actividad de los sistemas de asistencia al conductor se muestran en una vista de pantalla completa en la pantalla de asistencia en la pantalla del conductor.

ATTENTION ASSIST ofrece ahora también el aviso de conducción distraída junto con la cámara de la pantalla 3D del conductor (opcional): Si los ojos del conductor no se centran en la carretera durante varios segundos, puede detectar una distracción y advertir al conductor acústica y visualmente. Si el conductor no vuelve la mirada a la situación del tráfico, se produce una escalada con una segunda advertencia y un tono de aviso continuo. Si el conductor sigue sin responder a la advertencia, el sistema puede iniciar una parada de emergencia mediante el asistente de parada de emergencia activa.

El paquete de asistencia a la conducción Plus también se ofrece como un extra opcional, por ejemplo, como parte del paquete Premium. Entre sus componentes se incluye el sistema Active Steering Assist, que ayuda a seguir el carril. Al igual que antes en autopista, la Clase E también puede volver a arrancar automáticamente en ciudad y en carretera tras detenerse. Otra novedad es: Si el sistema Active Steering Assist deja de estar disponible porque las líneas de delimitación del carril no son claramente visibles, se lo indica al conductor mediante una vibración del volante.

Sofisticado concepto de carrocería y sistemas de retención a juego

El concepto de seguridad de la Clase E se basa en una carrocería con un habitáculo especialmente rígido y estructuras de choque que pueden deformarse de forma selectiva. Los sistemas de retención, como los cinturones de seguridad y los airbags, están específicamente adaptados para ello. En caso de accidente, pueden activarse de forma que su efecto protector para los ocupantes se adapte a la situación.

Junto al airbag frontal para el conductor y el acompañante, el equipamiento de serie incluye también un airbag de rodillas en el lado del conductor. Puede proteger las piernas del contacto con la columna de dirección o el panel de instrumentos en caso de un choque frontal grave. Los windowbags o unidades de airbag de ventana de serie pueden reducir el riesgo de un impacto de la cabeza con la ventanilla lateral, así como la penetración de objetos del exterior. Si se registra una colisión lateral grave, el airbag de ventana se despliega a modo de cortina por delante de las ventanillas laterales delanteras y traseras, desde el montante delantero al trasero. Los airbags de ventana de ambos lados pueden desplegarse también si se reconoce un accidente con vuelco. Además del sistema de protección de la cabeza, los airbags laterales también pueden cubrir la zona del tórax en caso de colisión lateral grave, como extra opcional también en los asientos traseros exteriores.

Los vehículos también están equipados con un airbag central específico para cada país. Los tensores pirotécnicos de los cinturones y los limitadores de fuerza son estándar en todos los asientos de los costados.

Materiales que ayudan a preservar los recursos naturales

Numerosos componentes de la Clase E están fabricados con materiales que ahorran recursos (materias primas recicladas y renovables). El asiento básico de la Clase E utiliza una funda de lana de alpaca sin teñir, combinada con un material reciclado. En la espuma de los asientos se utilizan por primera vez materias primas recicladas certificadas según el "enfoque del balance de masas", que no difieren en sus propiedades de las materias primas producidas a partir del petróleo. De este modo, se puede reducir la necesidad de recursos fósiles manteniendo la calidad del producto.









CLE Coupé aprovecha las innovaciones de la Clase C y la Clase E

Mercedes-Benz continúa su larga tradición de automóviles de ensueño deportivos y elegantes con una nueva serie independiente. El nuevo CLE Coupé aprovecha las innovaciones conceptuales y técnicas de la Clase C y la Clase E. Con su expresivo diseño, su exclusivo equipamiento de confort para lograr la máxima individualidad y unas prestaciones de conducción seguras y deportivas, el nuevo modelo de dos puertas sigue su propio camino. El CLE Coupé ya está en Mercedes Benz Valdisa.

Larga distancia entre ejes, montante A bien posicionado y con gran inclinación, voladizo delantero corto y trasero ligeramente más largo, así como hombros pronunciados y ruedas de gran tamaño. Siempre ha existido una magia especial inherente a estas proporciones, que están indisolublemente unidas a la marca Mercedes-Benz. El nuevo CLE Coupé combina estas proporciones deportivas y elegantes con el moderno lenguaje de diseño de Mercedes-Benz. Fiel a la filosofía de diseño de Mercedes-Benz, Sensual Purity, el resultado es una escultura llena de fuerza y dinamismo que encarna una declaración emocional desde cualquier perspectiva.

La parte delantera progresivamente inclinada hacia delante ("nariz de tiburón") con un capó rebajado, los faros LED planos con un diseño único y la parrilla del radiador tridimensional de nuevo diseño garantizan un aspecto atlético a la vez que extremadamente elegante. Las marcadas líneas en el largo capó hacen referencia a los potentes motores de hasta seis cilindros. En la vista lateral, un característico borde perfilado modela el poderoso volumen. Esta línea de carácter va desde el faro delantero hasta el retrovisor exterior y desde la luz trasera hasta el tirador de la puerta. La musculosa zaga se caracteriza por superficies fluidas, transiciones suaves y luces LED de dos piezas con nuevos contornos y cuerpos luminosos tridimensionales.

Con 4.850 milímetros de longitud, 1.860 milímetros de anchura y 1.428 milímetros de altura, el nuevo dos puertas es el coupé más grande del segmento medio. Con su nuevo concepto dimensional -en particular, la batalla 25 milímetros más larga-, el CLE Coupé ofrece mucho más espacio que la Clase C Coupé. Concretamente, los pasajeros traseros se benefician de 10 milímetros más de espacio para la cabeza, 19 milímetros más de espacio para los hombros y los brazos y 72 milímetros más de espacio para las rodillas. El maletero ofrece 60 litros más de volumen y puede albergar fácilmente tres bolsas de golf.

En el interior llaman la atención la pantalla de instrumentación independiente de 12,3 pulgadas totalmente digital, la pantalla central de 11,9 pulgadas orientada al conductor en disposición vertical de fácil manejo y la iluminación ambiental dinámica con 64 colores. Si se desea, puede extenderse desde la consola central hasta debajo de las salidas de aire exteriores. En cada una de las puertas, una franja de luz recorre el contorno del reposabrazos y la línea de cintura hasta la parte trasera. Otro elemento destacado son los asientos delanteros de diseño deportivo integral, desarrollados exclusivamente para el CLE. En combinación con el sistema opcional de sonido envolvente 3D Burmester®, cada uno de ellos con dos altavoces a la altura de los reposacabezas, se crea una experiencia musical especialmente individual y envolvente con Dolby Atmos y Spatial Audio cerca de los oídos.

Por primera vez en Mercedes-Benz, los asientos delanteros no se desbloquean mediante una palanca, sino con un elegante tirador de cuero Nappa. Está situado cómodamente en el borde superior del respaldo.

El CLE Coupé adopta numerosas innovaciones digitales de la nueva Clase E. Con la nueva arquitectura electrónica y la tercera generación del sistema de infoentretenimiento MBUX, es el coupé más inteligente de la estrella. Ofrece una experiencia de entretenimiento excepcionalmente interactiva con aplicaciones de terceros y un nuevo nivel de personalización con funciones de confort automatizadas (rutinas).

El nuevo CLE Coupé marca la pauta en eficiencia gracias a la electrificación sistemática y a la reducción inteligente del tamaño. Todos los motores son mild-hybrid con un generador de arranque integrado y un sistema eléctrico de 48 voltios. Se puede elegir entre unidades de cuatro cilindros y, como variante más potente, un motor de gasolina de seis cilindros en línea de 3.0 litros (cifras provisionales del Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC: consumo combinado de combustible (WLTP): 8,6-7,8 l/100 km; emisiones combinadas de CO2 (WLTP): 196-176 g/km).

El chasis está rebajado 15 milímetros de serie. El DYNAMIC BODY CONTROL opcional, con amortiguación de ajuste continuo en los ejes delantero y trasero en combinación con la dirección del eje trasero, ambos ofrecidos en el paquete Technology, garantiza un placer de conducción especialmente ágil y, al mismo tiempo, confortable. El ángulo de giro de la dirección es de hasta 2,5 grados. Esto reduce el radio de giro en 50 centímetros. A pesar de sus mayores dimensiones, el CLE Coupé con tracción trasera tiene un radio de giro menor que el de la Clase C Coupé (10,7 en lugar de 11,2 metros).

Numerosos sistemas de asistencia al conductor, algunos de ellos perfeccionados, ofrecen ayuda en situaciones específicas para una mayor seguridad. El amplio equipamiento de serie incluye ATTENTION ASSIST, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist y el paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás. En Europa Occidental, el asistente activo de distancia DISTRONIC también forma parte del equipamiento de serie.

El CLE Coupé incorpora de serie faros LED High Performance con una lámpara trifuncional de nuevo diseño para las luces diurnas, las luces de posición y los intermitentes. Como equipamiento especial se ofrecen faros DIGITAL LIGHT con y sin función de proyección. Disponen de dos elipses de luz diurna e iluminación azul en la base del faro para un aspecto inconfundible que refuerza aún más el aspecto dinámico.

El coupé más grande de su segmento

Con su concepto dimensional, el CLE Coupé se sitúa en una liga propia. Con 4.850 milímetros de largo, 1.860 milímetros de ancho y 1.428 milímetros de alto, el nuevo dos puertas es significativamente mayor que la Clase C Coupé, pero dos milímetros más bajo y 15 milímetros más largo que la Clase E Coupé.

La iluminación ambiental dinámica en 64 colores aporta un toque deportivo adicional. La iluminación ambiental con luz indirecta en el embellecedor del cuadro de instrumentos, los portavasos de la consola central, la unidad de control del techo, los tiradores de las puertas, la unidad de ajuste de los asientos y el espacio reposapiés delantero forman parte del equipamiento de serie. Con la iluminación ambiental Plus opcional, una banda luminosa se extiende desde la consola central a lo largo del borde inferior del salpicadero hasta debajo de las salidas de aire exteriores de cada lado. Una banda luminosa recorre cada una de las puertas a lo largo de las líneas del reposabrazos y el cinturón hasta la fila trasera de asientos, lo que refuerza la generosa sensación de espacio.

Experiencia musical individual con altavoces integrados en el asiento

Otros elementos destacados son el volante deportivo multifunción de cuero de serie y los nuevos asientos delanteros desarrollados exclusivamente para el CLE. Presentan un vanguardista diseño de asiento deportivo con reposacabezas integrados. En combinación con el sistema de sonido envolvente 3D Burmester® opcional, cuentan con dos altavoces cada uno a la altura de los reposacabezas, creando una experiencia musical especialmente individual y envolvente con Dolby Atmos cerca de los oídos. El sistema de sonido premium cuenta con un total de 17 altavoces.

El aspecto de asiento integral deportivo de los nuevos asientos multicontorno refuerza el diseño simplificado con formas tridimensionales y sin costuras en el cuadro de instrumentos y en las puertas, lo que confiere al interior una ligereza visual adicional. Los asientos delanteros están calefactados y disponen de apoyo lumbar electroneumático de cuatro posiciones de serie. La climatización de los asientos y el masaje de siete zonas también están disponibles en combinación con el paquete opcional ENERGIZING Plus. La altura del asiento, la inclinación del respaldo y del cojín, así como la profundidad del cojín del asiento, pueden ajustarse eléctricamente de forma continua. La función de memoria permite guardar ajustes individuales del asiento del conductor para un máximo de tres personas, al igual que la posición del volante, el Head-Up Display opcional y los retrovisores exteriores. Si el conductor cambia, la posición de conducción óptima puede ajustarse cómodamente pulsando un botón.

Los gráficos de la pantalla y su disposición se han tomado de la Clase C. Por ello, los estilos "Classic", "Sport" y "Ambiente" también pueden seleccionarse en el CLE Coupé y se complementan opcionalmente con un mapa a pantalla completa en el cuadro de instrumentos. Todos los ajustes relevantes para los medios, el vehículo, el teléfono, el confort, etc. pueden experimentarse de forma directa e intuitiva en la pantalla central. Los nuevos iconos principales de la pantalla central son inmediatamente reconocibles como una modernización. Se introdujeron hace poco en la nueva Clase E.

Un nuevo elemento EASY-ENTRY facilita el acceso a la parte trasera. Los asientos delanteros no se desbloquean con una palanca, sino con un elegante tirador de cuero Nappa. Está convenientemente situado en el borde superior del respaldo. Quien no se haya abrochado el cinturón de seguridad inmediatamente después de subir, puede reactivar el aproximador del cinturón mediante un botón en la pantalla central o simplemente abriendo y cerrando de nuevo la puerta. Además, el CLE Coupé es uno de los primeros vehículos Mercedes-Benz con un avisador optimizado si el cinturón de seguridad no está abrochado. El sistema sólo reacciona en los asientos en los que está sentada una persona que no se ha abrochado el cinturón.

El paquete de confort KEYLESS-GO está disponible para aumentar aún más la comodidad. Además de arrancar el motor con sólo pulsar un botón, permite abrir y cerrar todas las puertas del vehículo con sólo tocar el tirador correspondiente. Los asideros empotrados están iluminados para una mejor orientación en la oscuridad. Con el sistema HANDS-FREE ACCESS, el maletero también puede abrirse y cerrarse sin contacto y de forma totalmente automática, con una simple pasada del pie por la zona del sensor del paragolpes trasero.

Una de las características más atractivas del nuevo CLE Coupé es la amplia gama de opciones de personalización. Esto incluye la exclusiva selección de colores y materiales de alta calidad. En el equipamiento de serie AVANTGARDE Line, los asientos están tapizados en cuero artificial ARTICO negro. La AMG Line viene de serie con ARTICO/MICROCUT negro, fabricado con un 65% de materiales reciclados en la zona de los asientos y un 85% en el forro interior. Alternativamente están disponibles los colores beige macchiato/negro y marrón tonka/negro. Opcionalmente, se ofrecen asientos de cuero con un elaborado ribete longitudinal y de cuero Nappa con rombos acolchados y perforados. La gama de colores va del negro al beige macchiato/negro, pasando por el marrón tonka/negro, el rojo power/negro y el blanco/negro. Las fundas de cuero proceden de un proceso sostenible, realizado con agentes curtientes de origen vegetal.

En el AMG Line, el tablero de instrumentos y las líneas de cintura están revestidos de serie en cuero artificial ARTICO negro con aspecto de napa (opcional para la Línea AVANTGARDE). Una amplia gama de embellecedores con superficies innovadoras, tecnológicas o naturales amplía la experiencia sensorial entre el lujo tradicional y el digital. Lo más destacado es un nuevo embellecedor con un tejido metálico mixto de color plateado. Su acabado brillante le confiere un aspecto muy futurista. Otro elemento igualmente innovador es una inserción de madera negra de poro abierto entre la que se intercalan finas incrustaciones de aluminio auténtico. Los demás elementos embellecedores incluyen madera de nogal marrón de poro abierto, madera de tilo antracita de estructura lineal de poro abierto y fibra de carbono AMG. En la configuración básica, el CLE Coupé se ofrece con molduras romboidales de color gris plateado (AVANTGARDE Line) o de estructura metálica (AMG Line).