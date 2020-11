El Gobierno asfixia al transportista

Ante la segunda oleada, el transporte de nuevo tiene que salvar al país. Los camioneros, echarán horas en sus cabinas, con restaurantes, bares de carretera cerrados, sin posibilidad ni siquiera de asearse. ¿Y qué le da el estado? Ni un respiro. Pero, como siempre, "España is different". En Europa han dado un ligero alivio a los cursos, que de forma obligatoria, tienen que pasar nuestros transportistas. El alivio consiste en que 12 de esas horas de formación las realicen desde casa. Somos el único país que no lo permite.

Patronales, Fundaciones y Grandes empresas del sector del Transporte coincidían la semana pasada en un evento de la “Semana temática de la formación y los aspectos laborales”, en el marco de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Gobierno de España, en exigir al Ministerio de Transportes que permitiera la teleformación en los cursos de formación continua CAP, ofreciendo argumentos que tenían que ver con la innovación y modernización de la formación de los conductores y conductoras profesionales, además de la lógica prevención de evitar potenciales contagios por la COVID-19 en la formación presencial en las aulas.

Exigir al Ministerio de Transportes que permita la teleformación

A esta petición de permitir la formación e-CAP se suman ahora el interés de los Grupos Parlamentarios y del Defensor del Pueblo, de los que se extractan sus solicitudes en los párrafos siguientes.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica el acuerdo de la Mesa de la Cámara con las preguntas de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito. Entre ellas se encuentran las siguientes relacionadas con los cursos de formación continua del CAP:

- Beneficios que obtendrán los conductores y/o conductoras profesionales en caso de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se oponga a que en los cursos de formación continua del CAP se puedan impartir hasta un máximo de 12 horas de formación con aprendizaje electrónico

- Número de horas que va a permitir el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que parte de las acciones formativas del CAP inicial puedan realizarse mediante formación online

- Previsiones acerca de permitir que en los cursos de formación continua del CAP se puedan impartir hasta doce horas de formación con aprendizaje electrónico (teleformación)

Por otro lado, el Defensor del Pueblo admite a trámite una queja presentada por AT Academia del Transportista y traslada una comunicación para la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana donde se le solicitaba:

Que, intercediera ante el Ministerio de Transportes para que en el Real Decreto por el que va a regular la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera para su adaptación a la Directiva (UE) 2018/645, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/59/CE, se permita en los cursos de formación continua del CAP el que se puedan impartir 12 horas de teleformación.

Que, intercediera ante el Ministerio de Transportes para que establezca un Plan de Contingencia que permita la continuidad de las acciones formativas ante los diferentes episodios de confinamiento provocados por el COVID_19, permitiendo el aprendizaje e-Learning en las formaciones afectas al colectivo de conductores y conductoras profesionales.

Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, quiere resaltar que al interés de las diferentes organizaciones del sector hay que unir no sólo el interés de los más de 1.000 centros de formación y autoescuelas que representa ante la administración, sino sobre todo la de conductores y conductoras profesionales que apoyan en un 90% el CAP Continua en la modalidad de Teleformación. Parece inconcebible que mientras por un lado el Mitma pregone en todas sus estrategias los objetivos europeos de conseguir un Transporte innovador, sostenible, moderno y con futuro a través de la digitalización, por otro defiende una formación “a pedales” propia del siglo pasado.

Insiste Luis Miguel Soto en que estamos ante un momento histórico para modernizar la formación y España no puede permitirse perder el tren europeo de la innovación tecnológica y digital en el aprendizaje, por la sinrazón de una decisión arbitraria, absurda y alejada de la realidad que se vive tras los volantes de los que garantizan una actividad tan esencial como la del transporte.