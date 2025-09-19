Evento exclusivo Mercedes-Benz

Vuelven las Jornadas de Venta Privada en Mercedes-Benz Valdisa. Del 25 al 27 de septiembre, tienes una cita exclusiva en las instalaciones de Massanassa: las Jornadas de Venta Privada de Turismos Nuevos de Mercedes-Benz Valdisa. Solo por reservar la cita previa se podrá disfrutar de hasta 2.000€ de descuento directo.

La selección incluye vehículos nuevos, gerencia y Km0 tanto de combustión, híbridos y eléctricos, con precios especiales y entrega inmediata, adaptados a todas las necesidades de movilidad.

Entre ellos el GLA, un SUV compacto de diseño elegante y carácter deportivo. Mide 4,41 metros de largo y ofrece cinco plazas con un maletero de hasta 1.430 litros. Destaca por su interior tecnológico con sistema MBUX, iluminación ambiental y acabados de alta calidad. Está disponible en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable (GLA 250 e), con tracción delantera o 4MATIC. Su última actualización incluye mejoras estéticas y más conectividad. Es ideal para quienes buscan versatilidad urbana con estilo premium y eficiencia energética.

El Clase A, es un compacto premium con diseño deportivo y tecnología avanzada. Disponible en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable (Clase A 250 e), destaca por su interior moderno, pantallas digitales y asistentes de conducción. Ofrece una conducción ágil y eficiente, ideal para ciudad y carretera. Es perfecto para quienes quieren elegancia, conectividad y rendimiento en formato compacto.

Por su parte el Mercedes-Benz GLE que se vende actualmente en España es un SUV grande y lujoso, ideal para familias o quienes buscan espacio y confort premium. Mide 4,92 metros de largo y ofrece versiones diésel, gasolina e híbridas enchufables con más de 121 km de autonomía eléctrica. Su interior destaca por materiales de alta calidad, sistema MBUX de última generación y opciones de personalización exclusivas como el paquete MANUFAKTUR1. También está disponible en variantes AMG para los más exigentes en rendimiento. Es un vehículo robusto, refinado y tecnológicamente avanzado, perfecto para viajes largos y conducción diaria con estilo.

Valdisa pone a disposición de los asistentes un extenso inventario de vehículos listos para ser entregados en el momento, garantizando la calidad y fiabilidad propias de Mercedes-Benz.

