Detenido el presunto autor del atropello con un patinete eléctrico

La Policía Local de Torrent ha detenido al presunto autor del atropello con un patinete eléctrico ocurrido el pasado viernes en el centro del municipio y que dejó gravemente herida a una mujer, que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La detención del presunto autor de nacionalidad española y mayor de edad, se ha producido tras una constante, exhaustiva y profunda investigación desarrollada por los agentes de la Policía Local, que han trabajado sin descanso durante los últimos días con el objetivo de identificar al autor del atropello y ponerlo a disposición de la justicia. Se enfrenta a un presunto delito de imprudencia grave, con hasta 6 meses de prisión. Lo curioso es que al tratarse de un vehículo que no necesita carnet, podrá seguir conduciendo su coche con total tranquilidad, en el caso de que lo posea. Tampoco pagará los daños el consorcio de compensación de seguros, ya que esta norma se pone en marcha el 2 de enero del 2026. Será responsable el autor de los hechos, con sus bienes, si posee alguno.

192 cámaras de seguridad, una herramienta decisiva

El sistema de videovigilancia con 192 cámaras instaladas en Torrent ha resultado fundamental para la resolución de este caso. Desde el primer instante, los agentes de la sala CISEM de la PLT visionaron de manera intensiva las grabaciones correspondientes a la zona del atropello, cruzando datos y realizando un seguimiento exhaustivo de los movimientos del presunto autor.

Estas imágenes, combinadas con labores de control en la vía pública y las declaraciones recabadas entre posibles testigos, han sido claves para localizar al sospechoso. El uso de este sistema demuestra una vez más la eficacia de la inversión realizada por el Ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana, tal y como ya se demostró en anteriores investigaciones resueltas con éxito.

Coordinación con la Fiscalía de Seguridad Vial

Durante todo el proceso de investigación, la Policía Local de Torrent ha mantenido una estrecha coordinación con el Fiscal de Seguridad Vial de Valencia, Eduardo Olmedo, con el fin de asegurar que las diligencias cumplieran con todas las garantías jurídicas y procesales necesarias.

De esta manera, se refuerza la línea de trabajo conjunto entre el consistorio torrentino, la justicia y las instituciones competentes, con el objetivo común de garantizar que este tipo de conductas no queden impunes.

Apoyo a la víctima y a los familiares

El Ayuntamiento de Torrent y la Policía Local han estado en permanente contacto con la víctima y su familia desde que se produjo el atropello. La alcaldesa, Amparo Folgado, ha transmitido personalmente su solidaridad y cercanía a los allegados de la mujer, que continúa ingresada en la UCI, y ha asegurado que “el Ayuntamiento no va a dejar solos a quienes han sufrido este terrible accidente. Estamos con ellos, pendientes de su evolución y con la firme determinación de que se haga justicia”.

Folgado ha insistido en que la seguridad de los peatones y de todos los vecinos “es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno”, y ha recordado que el Ayuntamiento actualmente se está realizando una intensa campaña ejecutiva a los usuarios de los VMP, además de la revisión la Ordenanza de Movilidad, en el caso, de que fuera necesario reforzar las medidas relativas a los vehículos de movilidad personal, al tiempo que se intensifican los controles en la vía pública.

La Policía Local, en primera línea de la investigación

El Comisario Jefe de la Policía Local, José Pascual Martínez, ha explicado que “desde el mismo momento en que se produjo el atropello se activó un dispositivo especial de investigación que ha contado con todos los recursos disponibles, desde el visionado masivo de imágenes de las cámaras de seguridad, hasta la identificación de trayectorias de los VMP y entrevistas con vecinos de la zona”.

Martínez ha querido destacar “el compromiso y la entrega de todos los agentes que han participado en esta investigación, que no han cesado en su empeño hasta conseguir localizar al presunto autor y ponerlo a disposición de la justicia”.

Tras la detención, la Policía Local de Torrent lo ha puesto a disposición de la Policía Nacional, en cuyas dependencias permanecerá el presunto autor, hasta que en el día de mañana sea puesto a disposición del Juzgado número 1 de Torrent.

Más control sobre los VMP y campaña ejecutiva

Este suceso se produce en el marco de la campaña ejecutiva de control sobre los patinetes eléctricos que el Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha este mes de septiembre, con especial incidencia en aceras, entornos escolares, zonas peatonales y vías principales.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha recordado que “nuestro objetivo no es solo sancionar, sino concienciar. Queremos que quienes utilizan los patinetes lo hagan de manera segura, respetando a los peatones y al resto de usuarios de la vía pública”.