CINE Y MOTOR. Un pez llamado Wanda

Una de las mejores y más taquilleras comedias de finales de los 80 fue esta producción británica estrenada en 1988. Una historia de delincuentes y enredos que equilibraba muy bien la trama criminal con el humor al estilo de los Monty Python, no en vano su guionista era el propio John Cleese que se reservó uno de los mejores papeles del film.

Un cuarteto de atracadores ejecuta con éxito un gran golpe a la joyería Hatton Gardens de Londres. El problema es que la policía detiene a George, el jefe de la banda y única persona que sabe dónde está escondido el botín, y desde luego, mientras esté entre rejas no tiene ninguna intención de revelar a sus compinches el lugar donde se encuentra.

Así que Wanda, la única mujer del grupo, una auténtica femme fatale, planea seducir a Archie, el abogado defensor de George, con la esperanza de sonsacarle el escondite de las joyas. Además, este letrado, cuya vida sentimental es bastante gris, pronto se siente seducido por la sensual ladrona. Los otros dos miembros del grupo que esperan recibir su parte son Otto, un siniestro y refinado psicópata, admirador de Nietzsche, y Ken, un aficionado a los peces exóticos, que es también el hombre de confianza del cerebro del grupo y cuya tartamudez le ataca en los momentos más inoportunos.

En el reparto encontramos a Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leight, que, en ese momento, con 30 años, ya era un referente del cine de terror gracias a su debut en Halloween, estrenada diez años antes, en 1978, una saga en la que ha seguido participando. Después se pasó a la comedia con títulos como Entre pillos anda el juego (1984) y el que nos ocupa. También protagonizó Acero azul y participó en Eternamente joven, pero volvió a deslumbrar como esposa de Arnold Schwarzenegger en Mentiras arriesgadas. Virus, Ponte en mi lugar y Una navidad de locos son otros títulos en los que la hemos visto.

A su lado, Kevin Kline. El actor se había formado en una compañía teatral de Nueva York, interpretando obras de Shakespeare. Dio el salto a Broadway y ganó dos premios Tony por su participación en sendos musicales y en los 80 y 90 triunfaba en el cine con títulos muy taquilleros como La decisión de Sophie, Silverado, Grita Libertad, El asesino del calendario, Dave, presidente por un día, French Kiss e In and Out. Luego vendrían otros films como La casa de mi vida, El club de los emperadores y De-Lovely, donde encarnaba al compositor Cole Porter.

En una escena vemos a Michael Palin y Kevin Kline en una Honda H100 de 1986, de color granate. Se trata de una moto sencilla y más bien pequeña, de ahí que multiplica el efecto cómico cuando vemos a dos de los protagonistas subidos en ella.

La compañía Honda es el líder mundial en fabricación y venta de motocicletas, además de fabricar coches y otro tipo de vehículos. Fue fundada en 1946 en Japón por el ingeniero Soichiro Honda con el nombre de Instituto Honda de Investigaciones Técnicas. La empresa arrancó cuando este ingeniero consiguió impulsar una bicicleta con un pequeño motor auxiliar. Esta anécdota, junto con la filosofía de su fundador, se ve reflejada en el actual lema de la empresa que es “El poder de los sueños”, y también en el espíritu innovador de la compañía, que define su misión como “ofrecer productos que contribuyan a la mejora de la movilidad de las personas y al bienestar de la sociedad”.

La Honda H100 engloba modelos de distintas cilindradas. Esta moto entra en la categoría de naked y el primer modelo de la generación a que pertenece la moto de la película salió al mercado en el año 1986.

En cuanto a las características de la moto, hay que decir que cuenta con un motor monocilíndrico, de dos tiempos, con encendido electrónico y tiene una cilindrada de 100 centímetros cúbicos. Dispone de 4 marchas, embrague de placa húmeda y cuenta con frenos de tambor delanteros y traseros.

Mide poco más de 1 metro y su consumo medio es de 7,5 litros cada 100 kilómetros. Pasa de 0 a 100 en 12 segundos y alcanza una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora.

Cuando este modelo se comenzó a vender, a mediados de los 80, su precio vendría ser de unos 3.052,00 € y estaba disponible en los colores: marrón/negro