La tecnología bidireccional permite “alimentar” la vivienda con la energía almacenada del vehículo

Ampere Energy desarrolla, en la línea de desarrollo de nuevos productos y servicios para el sector de autoconsumo, soluciones basadas en un software dotado de inteligencia artificial, a través de algoritmos de aprendizaje automático y herramientas de análisis Big Data que analizan la previsión meteorológica, el precio de la energía y el perfil del usuario para alcanzar el máximo ahorro e independencia energética y garantizar el confort.

Ampere Energy, lanza al mercado sus nuevas soluciones Ampere E-Loop y Ampere T-Pro.

La nueva Smart Battery T-Pro es el primer sistema del mercado con conexión trifásica, todo en uno, con diseño modular, inversor híbrido de 9kW y dos MPTT que se adapta a las nuevas necesidades energéticas del usuario. Diseñada tanto para uso doméstico con alta demanda energética como para negocios y empresas, la nueva T-Pro está disponible con capacidad de 18kWh y es ampliable en módulos de 6kWh hasta 36kWh.

A través de la app MyAmpere (iOS / Android / Web) es posible monitorizar y gestionar la T-Pro de forma remota desde cualquier dispositivo móvil y/o Internet. De este modo, el usuario puede conocer lo que produce, consume y ahorra en cualquier momento y lugar. La T-Pro es también un sistema All in One (sistema totalmente integrado por Inversor hibrido, módulos de batería y EMS- Energy Mangement System - gestor de energía), que favorece una instalación Plug&Play fácil, rápida y segura. La nueva batería permite el almacenamiento y compra inteligente de energía incrementando la rentabilidad de todo el sistema y optimizando los recursos para lograr el máximo ahorro y eficiencia.

E-Loop optimiza el proceso de carga

En el entorno de la electromovilidad, Ampere Energy ha transformado en realidad el desarrollo de un nuevo cargador bidireccional de vehículo eléctrico de uso doméstico que optimiza el proceso de carga y reduce sus tiempos de manera inteligente. Además, la tecnología bidireccional permite “alimentar” la vivienda con la energía almacenada del vehículo (V2H) o aportarla a la propia red (V2G). Gracias a ello y a la gestión inteligente del EMS (Energy Management System), E-Loop es capaz de reconocer nuestra rutina diaria y adaptar el proceso de carga (o descarga) automáticamente. Asimismo, posibilita el ajuste manual de estas predicciones, asegurando que el vehículo estará completamente cargado y listo para usar en el momento que se necesite. E-Loop será compatible con las tecnologías desarrolladas por los principales fabricantes del sector de la automoción.

La fase previa de desarrollo del cargador Ampere Energy se ha llevado a cabo en el marco de un proyecto de I+D (Proyecto EVA), financiado parcialmente por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y con la colaboración del Instituto Tecnológico de Energía (ITE).

Ampere Energy da así un nuevo impulso en el área de innovación y desarrollo tecnológico, y al igual que el resto del portfolio de la compañía, sus nuevos sistemas están preparados para trabajar de forma óptima en un mercado eléctrico más flexible, dinámico y competitivo que repercuta en un ahorro generalizado, al mismo tiempo que garantizan un consumo de energía inteligente, eficiente y sostenible. Estos nuevos desarrollos serán además compatibles con las Virtual Power Plants (VPP) o redes inteligentes de almacenamiento energético a nivel distribuido, unas herramientas fundamentales en los mercados energéticos del futuro y motor de la transición energética. Ampere Energy, por su parte, ha impulsado Amperia VPP Platform, la primera Planta Virtual de Energía desarrollada en España.

Asimismo, Ampere Energy presta un servicio personalizado de ingeniería e implementación de tecnologías de almacenamiento inteligente adaptado a las necesidades de distintos sectores productivos.

Formada por un sólido equipo de inversores y profesionales que cuentan con una destacada trayectoria en el sector energético, Ampere Energy se ha convertido en menos de cinco años en una multinacional con presencia en España, Portugal, Italia, Reino Unido, Irlanda, Benelux y Latinoamérica.