15:30 | 30 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
Aparece un motorista fallecido junto a la carretera, 6 días después de desaparecer
Vicente Herranz
Valencia - Publicado el - Actualizado
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