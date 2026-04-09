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15:30 | 09 ABR 2026 | LUZ DE CRUCE

Baja el barril de petróleo, sube la "jeta" de las petroleras. Los transportistas hartos de tanta incompetencia en la Comisión de la Competencia. 

VICENTE HERRANZ
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Vicente Herranz

Valencia - Publicado el

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