Vuelve la hora del vermut tras el éxito del año anterior

Ha vuelto la segunda edición deevento organizado por la Confederación Empresarial de Turismo y Hostelería de la Comunidad Valencianay Hostelería Valencia que, desde el pasado 17 de mayo y hasta el próximo 12 de junio (ya queda poco, aprovecha)Más medio centenar locales de toda la Comunitat Valenciana participan en esta campaña para poner en valor ésta arraigada tradición valenciana, a la vez que promueve el producto y gastronomía local.Para hablarnos del vermut nos citaron en(esa señora que entiende mucho, mucho de vermut, vinos, cavas, licores... ¡y habanos! La receta de esta bebida combina el vino con ajenjo, además de una particular maceración con botánicos, hierbas, raíces, flores… Ahí quizás radica su especialidad, en los botánicos y tiempos de maceración que cada bodega utiliza para prepararlos. Durante la charla magistral de Manuela ya quedó claro que el bueno de Hipócrates sería el padre de la medicina, pero no el delTambién nos quedó claro que los modernos vermuts tienen una procedencia alemana y después italiana, aunque luego se subieran al carro los franceses. En España quien comenzó a elaborarlo fue Augustus Perucci, bodeguero de ascendencia italiana, en 1876 en Badalona.En valencia uno de los pioneros fue sin duda las, que siguen preparando desde 1904 con la misma fórmula tradicional de su antepasado Benedetto. Pero tenemos muchos más, nuestro amigo Eloy Haya tiene a su Adriano, el el OH la lá de Vegamar o los fantásticos Carmeleta de Noema Ortí y Javier Peiró (con una gama extraordinario y que ha mejorado mucho con el tiempo), el Vividor de Toni Arráez, el Ciento Volando de Fernández Pons, el 13:30El viernes probamos el Dulce & Kanalla de Rajoma Partners Spirits... ¿Que cual es el mejor? No lo se, pruébalos y elige tu mismo sin fiarte de los consejos de los entendidos. Los snobs suelen pedir los combinados donde los reyes indudables son el Dry Martini, el Negroni o el americano.Se suele tomar como aperitivo antes de las comidas,. Haciendo honor a este momento especial, en algunos momentos se ha bautizado como la hora del vermut simplemente al acto de tomar el aperitivo, que en la España de la posguerra era el momento 'permitido a las señoras para queeminentemente masculinos y terminantemente prohibidos a las señoras el resto de la semana, pero los domingos, tras la misa de 12, eras frecuente ver a familias enteras frecuentando bares y tabernas.Este evento forma parte de las acciones de promoción gastronómica quedesarrollan en el marco de su convenio de colaboración para el año 2022 y debes darte prisa si quieres poder disfrutarlo, acaba este mismo domingo.Si necesitas ampliar esta información puedes hacerlo en https://www.lahoradelvermutcv.es/