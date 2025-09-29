Manolo Lama le explica a Juanma Castaño su maratoniano viaje a Kazajistán para narrar al Real Madrid en Tiempo de Juego: "Tres paradas de metro..."

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, explica cómo ha sido su viaje a Almaty

Manolo Lama ha conectado en directo con 'El Tertulión de los domingos' de la Cadena COPE desde un destino sorprendente: Almaty, Kazajistán.

A pesar de la diferencia horaria de tres horas, que situaba al periodista en plena madrugada, su participación en el programa con Juanma Castaño ha servido para relatar la larga travesía que acababa de completar.

Con su característico humor, Lama ha bromeado sobre la distancia, describiendo el trayecto como si fuera una simple ruta de metro por Madrid. "Son tres paradas, Plaza España, Ópera, Sol y Almaty", ha comentado entre risas nada más conectar con el programa.

Un maratoniano viaje a AlmatY

El viaje ha sido una auténtica odisea que ha comenzado a primera hora de la mañana en España. "Me he levantado a las 6 de la mañana, a las 7 estaba en el aeropuerto", ha explicado el propio Lama, detallando el inicio de un periplo que se ha extendido durante casi un día completo.

El itinerario ha incluido dos vuelos largos. El primero, de siete horas de duración, ha despegado a las 9 de la mañana desde Madrid con destino a Doha. Tras llegar a la capital catarí a las cuatro de la tarde (hora española), el equipo ha tenido que esperar durante una escala de dos horas antes de embarcar en el segundo avión.

Cartel del Kairat del partido ante el Real Madrid

Este último vuelo, de cinco horas, finalmente los ha llevado a Almaty, donde han aterrizado al filo de las once y cuarto de la noche, hora española. Justo en el momento de la conexión con la radio, Lama confirmaba su llegada al hotel: "Ahora mismo estoy, acabo de entrar por la puerta, gracias a Sergio Jiménez y Miguel Ángel Díaz", ha concluido.

Un menor de edad, la mayor amenaza del Kairat

Un futbolista que aún no ha cumplido la mayoría de edad, Dastán Satpáyev, es la mayor amenaza del Kairat kazajo, el próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones.

"Lo primero es su edad. Tiene 17 años y, de hecho, fue fichado con 16. Para su edad es el jugador más talentoso de todo el espacio postsoviético", comentó a EFE Iliás Omárov, conocido periodista deportivo kazajo.

PA / Cordon Press Dastan Satpayev

Satpáyev, que cumplió los 17 en agosto pasado, debutó en la máxima competición continental en Lisboa ante el Sporting (4-1) en la primera jornada.

El club, consciente del diamante en bruto que tiene entre manos, lo protege con mimo estos días de la prensa internacional.