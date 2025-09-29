El Valencia-Oviedo, aplazado debido a la alerta roja sobre la comunidad valenciana

El encuentro correspondiente a la 7ª jornada en Primera División entre el Valencia y el Oviedo ha sido finalmente aplazado debido a la alerta roja que hay sobre la comunidad valenciana.

El choque, que estaba previsto que se disputara esta noche a las 21:00h, se ha decidido aplazar tras llegar a un acuerdo todas las partes. El choque se disputará finalmente este martes 30 de septiembre a las 20:00h.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat había establecido alerta nivel amarillo y naranja en las tres provincias valencianas por riesgo de lluvias y tormentas para este lunes y este martes con acumuladas que podrían llegar a los 200-250 litros por metro cuadrado.

Se preveía que este lunes y el martes fueran los días más adversos del episodio con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes que podrían venir acompañados de granizo.