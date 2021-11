Un valenciano entre los ocho mejores chef del mundo cocinando atún

Enrique Medina chef de Apicius lleva la gastronomía en la sangre y desde bien pequeño en su Zaragoza natal ya con nueve años comenzaba a realizar buñuelos. A partir de ahí ha viajado por media Europa absorbiendo, productos, sabores y muchas técnicas para poder acabar abriendo su propio restaurante en Valencia: Apicius. En él Enrique elabora diferentes menús y jornadas como las de caza, setas o trufas que hacen las delicias de los clientes.

Una vez pruebas lo bueno no quieres ofrecer otra cosa a tus clientes

Dentro de este amor por la excelencia del producto el valenciano se ha colado en la final de la cuarta edición de concurso Chef Belfegó. De entre cuatrocientos chef de todo el mundo Enrique ha logrado participar en esta final quedando entre los ocho primeros. "La idea fue de mi mujer Ivonne pero yo pensaba que no nos seleccionaban y menos de entre tantos chefs". La final fue una experiencia única según relata el propio cocinero, "incluso nos regalaron unos cuchillos japonenses", relata entre bromas en el programa GastroCOPE.

COCINA A BASE DE PRODUCTO

"Con el buen producto pasa como en la técnica. Si crees que una forma es la mejor manera de trabajar no coges atajos pese a que sepas que es el camino más largo. Si sabes que hay algo mejor no te conformas y de ahí nuestra obsesión por buscar la mejor materia prima", esta es la máxima que rige el día a día de Apicius y nunca pierden de vista que "una vez pruebas lo bueno no quieres ofrecer otra cosa a tus clientes".

En estos momentos Apicius tiene un menú que conjuga lo mejor del otoño: la caza y las setas.

