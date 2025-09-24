el partidazo de cOPE
Julián Calero, entrenador del Levante, en El Partidazo de COPE: "Xabi Alonso ha enchufado a la gente a hacer cosas que antes no hacía"
El entrenador del Levante se pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para analizar la derrota de su equipo contra el Real Madrid.
Tras la derrota 1-4 del Levante contra el Real Madrid en el Ciutat de Valencia. Julián Calero, entrenador del equipo del Levante, se pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para analizar cómo había sido el partido
"Había que intentar jugar cara a cara a sabiendas de que ellos en cualquier pérdida y en transición son muy peligrosos y que nos podía pasar esto. Había que intentarlo. Otros días que hemos hecho otras cosas no nos vamos satisfechos. Hoy no me voy satisfecho, pero sí con la sensación de que hemos intentado cosas", empezó diciendo el entrador.
Además destacó los puntos fuertes del Real Madrid: "Sabíamos que nos podían hacer más daño en cómo aprietan la pérdida y el primer gol ha venido por no ser contundentes. Corriendo ellos son un equipo muy peligroso. Habíamos hablado de intentar evitar las pérdidas. Nos han venido así. Una cosa es lo que planeas y otra la que sale. Habíamos acertado, aunque no ha valido de nada".
"El Madrid tiene automatismos diferentes. La presión tras pérdida es mucho más agresiva. No te permiten contrataques o muy pocos. Hay bastantes cosas en las que han mejorado. Les viene muy bien este tipo de automatismos porque han enchufado a la gente a hacer cosas que antes no hacía", explicó sobre las diferencias del Real Madrid con el año pasado.
Sobre el estado del campo aseguró que no estaba regado de más y que "no había ninguna orden especial. Nosotros no jugamos a eso. Yo juego con las normas del fútbol para que haya espectáculo. Si se ha regado de más es porque e aspersor se ha pasado un minuto".
"En la vida se pierde y se gana. Hoy nos ha tocado perder y hay que resetear. No siempre se puede ganar y menos un equipo como nosotros. Cada uno que haga lo que crea oportuno, pero no nosotros no lo vamos a hacer", terminó reflexionando.