Sergio Giraldo de La Sastrería: "La clave del éxito es trabajar para el cliente"

​En GastroCOPE nos vamos a ir hasta el Canyamelar para poder abrirte la puerta de La Sastrería. Un local coqueto que mezcla a la perfección tradición y vanguardia. Sergio Giraldo, chef de La Sastrería, visita los gastromicrófonos de COPE Valencia para hablar de cómo ha conseguido que comamos a las mil maravillas en una sastrería.

El éxito es pensar en el cliente

El restaurante se abrió en plena crisis del Covid pero eso no ha hecho que se resienta su éxito. "La gente en Valencia nos ha apoyado mucho desde la apertura y hemos hecho muy buenos comensales. El éxito es pensar en el cliente y nosotros trabajamos a medida para él. No ponemos el punto de vista del cocinero si no del comensal".

La Sastreríaestá dividida en dos ambientes para que todo el mundo pueda quedarse satisfecho. El primer concepto, una zona de barra, más informal y gamberra, como lo denominan ellos mismos y donde el tapeo es el rey y un segundo concepto, una sala como "balcón al oleaje de la gastronomía" donde el sosiego y el producto gourmet son los protagonistas.

"Tenemos muy diferenciadas las dos zonas. La barra es mucho más para tapear, un bar donde cada día probar una cosa y donde fusionamos mucho la cocina mediterránea con cocinas de otros lugares del mundo. Y dentro es un restaurante más gastronómico donde encontramos un menú degustación de nueve platos y donde la carta es más reducida pero con todos los pescados que nos ofrece día a día la lonja y con las mejores carnes de España", especifíca Giraldo.

Giraldo cree que La Sastrería es un gran proyecto pero el "proyecto de mi vida está todavía por llegar", continúa trabajando duro pero sin ponerse freno ni techo.