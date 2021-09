Pedro Sánchez comerá paella valenciana en París

Andrés Perelló, Embajador Delegado Permanente de España ante la UNESCO, ha visitado a través de las ondas el programa de GastroCOPE para contarnos cómo se vivió desde París el World Paella Day y cómo se transmite el espíritu valenciano en el día a día parisino. A esta efemérides de la paella se le unió la presentación en el país galo de la Noche de las Estrellas Valencianas.

Estamos organizándolo para que el Presidente coma una auténtica paella valenciana



"Como anfitrión realicé una paella como la que he hecho yo toda mi vida en casa junto con el cocinero para veintiún embajadores por habernos respaldado en la propuesta española del paseo del prado y el retiro", reconoce Perelló quién además especifica que cuando viene a Valencia se trae una maleta vacía para llenar de productos valencianos; "por ejemplo me traje chufa y me estoy tomando una horchata que yo mismo he hecho en casa".

Tanto lleva a gala el embajador español la terreta que el año pasado por el Covid no pudieron celebrar la fiesta nacional y entregaron una degustación de vino a los representantes de la UNESCO y a quienes no bebían vino un abanico de Aldaia. "Este año por el contrario lo que vamos a entregar es una mocaorà de Sant Donís".

UNA PAELLA PARA EL PRESIDENTE

El día 12 de noviembre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude a París para los actos conmemorativos del 75 aniversario de la constitución de la UNESCO y el embajador ha desvelado en GastroCOPE que están organizándolo todo para que "el Presidente coma una auténtica paella valenciana en casa". Habrá que estar atentos a la foto a ver cómo se desarrolla el evento

La UNESCO se fundó en 1945 para desarrollar “la solidaridad mundial e intelectual de la humanidad” y con el fin de construir una paz duradera. Esa labor pionera ha contribuido a cambiar la manera en que las personas se comprenden unas otras en nuestro planeta.

La UNESCO tiene la firme convicción de que en tiempos de inmensos cambios sociales, debemos invertir en recursos renovables: la educación, la diversidad cultural, la investigación científica y el inagotable ingenio humano, harán realidad el desarrollo, esencial para un futuro justo y sostenible.