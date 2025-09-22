Manolo González, entrenador del Espanyol, sobre el Valencia: "Solo ha perdido en El Sadar y en el campo del Barça B"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, dijo que sería "importante" ganar este martes al Valencia para "aguantar arriba todo lo que se pueda", pero recordó que todos deben ser "conscientes" de que es necesario "trabajar mucho" para sumar triunfos.

González, en una rueda de prensa este lunes en el RCDE Stadium, auguró un encuentro "complicado" y "exigente" y apuntó que el Valencia cuenta con "muchos registros". Además, señaló que el rendimiento del rival fuera de casa es "engañoso" al haber perdido los dos encuentros a domicilio jugados contra Osasuna y Barcelona.

El Valencia está "muy trabajado a todos los niveles", añadió Manolo González, y subrayó que sabe cómo puede hacer daño a su equipo.

Manolo González confía en la dinámica positiva que lleva su equipo

El técnico del equipo catalán, que no descartó algunas rotaciones en función del estado de la plantilla, manifestó que su equipo llega "bien" a esta jornada. "A todo el mundo le cuesta ganar y nosotros intentaremos seguir en nuestra dinámica", agregó.

Preguntado por la acumulación de partidos en el calendario, apostó por asumirlo y "competir lo mejor posible". "Lo puedo ver blanco, negro, gris o rojo, pero es lo que hay. No hay mucho más que decir. El fútbol sobre todo es un negocio y lo que tenemos que hacer es adaptarnos", reflexionó.

balón de oro

Respecto a quién sería el Balón de Oro en su vestuario, González destacado la importancia del colectivo: "El Balón de Oro es nuestro equipo, con mayúscula. En el momento en que perdamos esto es cuando tendremos un problema. Podemos mejorar, tenemos que llegar al mejor nivel que podamos".

Asimismo, defendió a su delantero Javi Puado: "Le pedimos que marque cada semana y eso es complicado. Estamos acostumbrados a que aparezca cuando el equipo está mal y eso no es fácil. A nivel de trabajo de delanteros es de los mejores. Los goles van a llegar, estamos tranquilos".

mensaje al barcelona

Durante la rueda de prensa, también dejó una frase que dará que hablar al hablar del Valencia: "Llevamos cinco partidos y según se haga la pregunta, se pinta una cosa u otra. Parece que jugamos contra un equipo que no ha ganado y es mentira. Llevan dos partidos fuera, de los cuales uno ha sido El Sadar y otro ha sido el Johan Cruyff, el campo del Barça B".

EFE BARCELONA, 14/09/2025.-El defensa del Barcelona Eric García, y el centrocampista del Valencia Baptiste Santamaría, durante el partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports, que disputan Barcelona y Valencia en el estadi Johan Cruyff en Barcelona.-EFE/ Alejandro García

"Vamos a poner a cada equipo y a LaLiga en el lugar que toca y llegar a mitad de Liga y a ver dónde estamos todos y saber que el partido va a ser exigente y muy dífícil", concluyó.