Manuel Alonso: "La estrella no estaba en mi camino pero qué director no quiere un Óscar"

A través de las ondas de COPE Más Valencia nos desplazamos hasta la pequeña pero coqueta localidad de Daimús para colarnos en las cocinas del chef estrella Michelín, Manuel Alonso. Un chef que pese a todo pronóstico comenzó su andadura en sala, hasta que el gusanillo de los fogones le picó de lleno. Manolo reconoce que tiene un conflicto interno respecto a esto; "a la par echo de menos los dos. Cuando estoy en sala echo de menos la cocina y a la inversa".

La cocina es donde mejor me expreso

Manolín, como le llaman en casa, recuerda sus inicio en sala con cariño pero reconoce que a través de la cocina ha conseguido "expresar sensaciones y sentimientos a través de un producto, es donde mejor me expreso". Alonso, con el paso de los años ha diversificado su línea de negocio manteniendo el mítico Casa Manolo, pero innovando en Manuel Alonso, con estrella Michelín y llevando el fast food a lo exquisito con Coroko.

"En Manuel Alonso es donde dejo volar totalmente mi creatividad y como un niño voy experimentando y provocando al comensal con diferentes productos para ver la reacción del cliente, pero en Casa Manolo hemos recuperado los platos clásicos y típicos que cocinaba primero mi madre y luego mi hermano; esos platos que me comería todos los días", reconoce Alonso.

ESTRELLA MICHELÍN

El chef valenciano reconoce que "la estrella no estaba en mi camino ni a corto ni a largo plazo pero cuando me preguntan por ella siempre digo lo mismo, hay algún director de cine que no quiera un Óscar, pues esto es lo mismo", reconoce divertido el chef.

Esta estrella reconoce el buen hacer de Manuel Alonso y deja patente que no hace falta estar en una gran urbe para realizar una gran cocina. Sin embargo Manolo reconoce que para él todos los que se sientan a su mesa "son clientes Michelín. Lo más importante de este reconocimiento es que te sitúa en un mapa internacional".