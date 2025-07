Yankuba Sima, nuevo pívot taronja: "Vengo a Valencia Basket a seguir ganando títulos"

El Valencia Basket tiene cinco jugadores en la concentración de la selección española de cara al Eurobasket. Uno de ellos, es uno de los refuerzos para la exigente e ilusionante 25/26, Yankuba Sima. Este pívot de 2'09 metros de altura y nacido en Gerona hace 29 años llega desde Unicaja Málaga, donde ha sido pieza clave en el ciclo ganador del club malagueño: 2 Copas del Rey (24 y 25), 1 Supercopa ACB (24), 2 Champions (24 y 25) y 1 Intercontinental (24). COPE, que adelantó su fichaje el 26 de junio, tenía ganas de hablar con el catalán.

Yankuba Sima, pívot internacional de Valencia Básquet, buenas tardes y bienvenido a Deportes COPE Valencia...

Buenas tardes, muchas gracias por tenerme con vosotros.

¿Qué tal estos primeros días con España?

Muy bien, muy bien, ya cogiendo poco a poco la forma después de unas vacaciones un poquito largas para mí, porque no estoy acostumbrado a parar tanto tiempo. Pero muy bien, muy buenas sensaciones y con mucha ilusión.

FEB Yankuba Sima durante un entrenamiento con la slección española

Hace dos días cumplió los 29. ¿Le ha tocado invitar, cantar o bailar delante de todos?

No, no, yo creo que eso es más para los más novatos, los más jóvenes. Yo recibí un par de pasteles de cumpleaños y muchas felicitaciones por parte de todo el mundo.

Cuando vuelva a Valencia Basket, va a conocer a más de medio equipo, porque está Kameron Taylor, el Papi Badio y ahí tiene, en la selección, a Pradilla, a De Larrea, a Xabi López-Arostegui y al capitán, a Josep Puerto...

Sí, yo creo que eso es bueno, ¿no? El hecho de llegar a un equipo nuevo y conocer básicamente a la mitad de la plantilla. Aparte, tengo muy buen pensamiento de toda esta gente, son chicos geniales y muy trabajadores, así que tengo muchas ganas de empezar con esta aventura, con jugadores que ya conozco y que me llevo muy bien.

¿Con Pradilla se pega mucho los entrenamientos?

Sí, sí, Pradilla es un luchador, es un jugador muy físico, muy inteligente y tengo muchas ganas de jugar con él también.

¿Tendrá mucha ilusión de estar en un gran torneo como el Eurobasket?

Sí, sí, porque para empezar sería una experiencia nueva. Las veces que he estado con la selección me he quedado a las puertas de ir y me hace mucha ilusión el hecho de vivir un torneo tan importante como es un Eurobasket. Ahora aquí voy a trabajar día a día para intentar hacerme un hueco.

Sería rematar unos grandes meses, ¿no?

Sí, la verdad es que sí, porque se han cumplido muchas cosas y muchos objetivos que me voy marcando en el camino. Ha sido un gran año con Unicaja, ahora va a ser mi primera experiencia en Euroliga con Valencia y, bueno, ¿por qué no tachar un objetivo más de participar en mi primer Eurobasket con la selección española?

Hablemos de Valencia Basket. Usted viene de ganar mucho con Unicaja Málaga, seis títulos. ¿Qué le ha motivado para dejar Málaga y fichar por Valencia Basket?

No ha sido una decisión fácil, obviamente, porque he estado casi tres años en Málaga, donde han sido tres años espectaculares a nivel colectivo: Hemos ganado muchísimos títulos y a nivel personal, individual, creo que he ido mejorando, he ido evolucionando mi juego año tras año. Me han dado muchísima confianza y me han tratado súper bien, he estado súper a gusto, muy cómodo, pero sí que es cierto que Valencia, al final, tiene un proyecto muy muy atractivo, que es la Euroliga. Es una competición que nunca he participado y es una oportunidad que no podía dejar pasar. Creo que ese es el factor más decisivo. También conozco a Pedro, que es el entrenador que más me ha ayudado a crecer en su momento y, bueno, pues todos esos son factores que van inclinando la balanza de tomar esta decisión.

Ahora le pregunto por Pedro, antes del Roig Arena. Cuando estuvo en Valencia haciendo revisión médica y firmando el contrato, ¿le llevaron a ver la nueva casa?

Sí, la vi desde fuera, pero no tuve la oportunidad de entrar.

Unicaja Málaga Yankuba, posando con los seis títulos conseguidos en sus tres temporadas en Unicaja Málaga

¿Has visto estos días en redes sociales todo lo que se armó en ese ensayo del martes?

Sí, sí, sí, sí, lo he visto por las redes sociales y la verdad es que tiene una pinta increíble.

Meter un mate ahí y que ruja el Roiga Arena debe ser algo bonito...

Sí, sí, sí, es algo que ya visualizo ya. Así que muchísimas ganas ya de estrenar el pabellón y de ver a toda la afición de Valencia, que seguro que va a ser espectacular.

ACB Yankuba Sima promete muchos mates en el Roig Arena

Que aprieten bien los tornillos de los aros, ¿no?

Sí, sí, sí, porque este año va a haber muchos, hay muchos jugadores atléticos a los que les gusta mucho machacar, así que…

¿Le gusta la plantilla que están formando? ¿Conoce a los jugadores y tiene buen pálpito?

Sí, tengo muy buena sensación. Ya te digo, conozco a la mayoría de jugadores y con los que no he jugado todavía he jugado contra ellos y también tengo muy buen recuerdo. Entonces, yo creo que el equipo está bien armado. Al final, el estilo del juego de Pedro, con los jugadores que hay, creo que nos vamos a adaptar bien. Somos un equipo joven que le gusta mucho correr y ser muy físico, así que ahora ya todo está en manos del entrenador, para prepararnos y estar en la mejor condición posible cuando empiece la temporada.

Cuando un jugador viene de ganar seis títulos, si le pregunto: ¿a qué viene a Valencia Basket?

Pues a ganar más. A ganar más, porque han sido tres años increíbles en Málaga, donde hemos ganado muchísimo, pero eso lo que hace es que tenga todavía más hambre e intentar seguir en esta dinámica de aportar lo que sea necesario al equipo para ganar títulos. No hay sensación que se pueda describir, esa alegría de cumplir esos objetivos que te has marcado a principio de temporada como equipo, devolver toda la confianza que han depositado en nosotros.

Unicaja Málaga Yankuba suele encenderse un puro para celebrar sus títulos

¿Va a encender algún puro de taronja?

Estoy seguro de que sí. Y bueno, vamos a celebrarlo.

Se reencuentra con Pedro Martínez. ¿Le llamó antes o después de firmar? Porque imaginamos que sería un factor importante para que viniera a Valencia, ¿no?

Sí, obviamente hablamos y tuvimos conversaciones antes de firmar y sí que ha sido un factor súper importante porque ya te digo, lo tuve durante casi tres años en Manresa. Cuando yo era un renacuajo todavía, eran mis primeros años en la liga, él fue como mi profesor, el que me enseñó a jugar en la ACB, el que me hizo crecer, el que me dio oportunidades en un equipo que lo hizo increíble. Ahora llego con un poquito más de experiencia, pero con la misma mentalidad que cuando empecé con él, con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y mejorando todos los días. Estoy muy agradecido por su confianza, su confianza en mí y darme esta gran oportunidad. Voy a intentar darlo todo para, para que todo el mundo se sienta contento.

ACB Badio y Sima, enfrentándose después de haber sido compañeros en Manresa

Usted es buen amigo de Brancou Badio ¿Qué le ha contado Papi de Valencia y de Valencia Basket? Sólo me ha contado buenas palabras, que es un gran club, un club muy ambicioso, con grandes aficionados y, ya te digo, sólo son palabras buenas. Él también fue una de las personas que me llamó cuando sabía que yo estaba en conversaciones con el Valencia y también tengo muchísimas ganas de jugar con él, compartir experiencias con él de nuevo.

Por cierto, Kameron Taylor, que se viene con usted. ¿Qué le puede aportar Taylor a Valencia Basket, usted que le conoce bien?

Yo creo que la pregunta sería el qué no puede aportar, porque es un jugador todo terreno, es diferencial tanto en defensa como en ataque. Es muy buen compañero, jugador de equipo, siempre está de buen humor, es súper profesional y tiene un talento increíble. Entonces yo creo que aportará en todos los aspectos en lo que es formar un equipo y ayudar y hacer mejor equipo.

Ya por último, su última publicación en X: "subestímame y así podré dejarte en ridículo". ¿Le han criticado mucho por el fichaje por Valencia Basket o por qué?

Esa es una frase que me gustó y hasta lo solté ahí y hasta no voy a decir nada más del tema. Me ha llamado la atención y te lo quería preguntar porque... Los que lo tienen que entender ya lo entenderán.

Perfecto. Que ojalá cumpla el sueño de estar en un gran torneo con la selección española.

Muchísimas gracias, nos vemos pronto.