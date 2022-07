Xavi Albert: "He podido vivir el día a día de la NBA, no puedo pedir más"

Xavi Albert, exjugador de Valencia Basket y actual entrenador del filial del club, recibió el pasado mes de junio la invitación para formar parte del staff de Portland Trail Blazers en la Summer League de la NBA. Puede presumir de haberse convertido en campeón de la competición después de 18 días de concentración. El valenciano ha atendido a los micrófonos de la Cadena COPE para analizar la experiencia y adelantar su futuro como entrenador.

Albert (a la izquierda) festeja el título



Ha habido tres entrenadores españoles en la Summer League de la NBA. El propio Xavi Albert, Pedro Marínez y Chus Mateo. Cuéntenos cómo ocurre todo, cómo es el proceso...

Suelo colaborar con la federación en lo que se refiere a las selecciones de formación con los respectivos europeos. Este año a nivel de fechas, me venía muy mal hacer la concentración completa. Pero si que he seguido colaborando con ellos y les he ayudado en todo lo que podía. A partir de tener más tiempo libre, surgen posibilidades de vivir esta experiencia que siempre ha sido un sueño para mi. Empiezo a moverme y preguntar con gente que trabaja allí. En un momento dado surge la posibilidad de Portland Trail Blazers para poder ir, envío el currículum y tenemos conversaciones durante un tiempo. Todo esto desencadena en que tengo la posibilidad, no solo de ir a esta competición sino de ir al training camp previo en el que se prepara la competición.

Además, ha podido llevarse el campeonato y traerse el triunfo a España.

Ha sido la guinda. La experiencia que quería sacar de la aventura, el poder verlos trabajar en directo, poder vivir el día a día de una franquicia NBA... no puedo pedir más. Luego resulta que la competición sigue adelante, el grupo se preparó muy bien y se dan las cosas que necesitas para ganar.

El banquillo de Portland festeja un triple



Allí en la competición, ¿cuál ha sido su función? ¿qué ha podido aportar al equipo? y ¿qué feedback ha tenido por parte de la franquicia acerca de su trabajo.

El recibimiento fue muy bueno. Había hablado con algún entrenador que había estado en la Summer League como Carlos Frade. Aunque cada franquicia tenga sus similitudes, cada experiencia es distinta. Cuando llegué allí me encontré a personas extraordinarias y un equipo que estuvo pendiente de atenderme y a mis necesidades. Yo realmente fui allí a ayudar en lo que hiciera falta, pude colaborar en el día a día y estar en la pista entrenando para lo que fuera necesario. Entrenamiento por grupos, individuales, recoger a algún jugador mientras hace sus sesiones de tiro. Es decir, integrarme en el staff y ayudar en lo que hiciera falta.

Xavi Albert, en L'Alqueria



Ya ha regresado a València. Ahora, ¿qué va ser de Xavi Albert la próxima temporada? ¿va a seguir con el equipo LEB de Valencia Basket o tiene otras ideas?

A día de hoy, soy trabajador del club y estoy a disposición de ellos. Vamos a seguir con lo acordado, proyecto a proyecto. El año pasado fue subir y tener la primera experiencia en el trabajo de LEB Plata y ahora seguirá en la misma línea. Se acaba de cerrar el acuerdo con el Godella y se terminará de ultimar en las próximas fechas. En función de lo que ocurra y lo acordado, lo normal es que todo siga sin ninún tipo de cambio y que empecemos a planificar la temporada siguiente dentro de nada.

