El bigote que rompe el silencio: Movember pone el foco en la salud masculina

Noviembre es el mes de la salud masculina gracias a Movember, una iniciativa mundial que busca concienciar sobre patologías como el cáncer de próstata, el cáncer testicular o los problemas de salud sexual. Su símbolo es el bigote, un elemento que, como explica Anabel Rosselló, directora del Instituto Médico Rosselló, busca "iniciar una conversación". La idea es que, si un hombre se deja bigote de repente, su entorno le pregunte y él pueda difundir el mensaje de la campaña.

La brecha en la prevención

Según la experta, los hombres están menos concienciados que las mujeres sobre la importancia de las revisiones médicas periódicas. "En consulta lo comprobamos", asegura. Mientras las mujeres están acostumbradas a sus visitas anuales al ginecólogo desde jóvenes, los hombres no tienen el hábito de acudir al urólogo o al andrólogo, el equivalente al ginecólogo para el hombre, "hasta que quizás surge un problema".

El bigote se utiliza como símbolo para iniciar una conversación sobre la salud del varón" Anabel Rosselló Directora del Instituto Médico Rosselló

Las consultas más frecuentes

Desde centros como el Instituto Médico Rosselló o Salud 10, en Palma y Madrid, se atienden los problemas masculinos más habituales, que se dividen en tres grandes grupos. El primero son los problemas urinarios derivados del crecimiento de la próstata. El segundo, los problemas hormonales, como fatiga o baja libido por el descenso hormonal a partir de los 40. Y, por último, los problemas de salud sexual, con la disfunción eréctil como una de las consultas principales.

La prevención, clave

Para prevenir, los especialistas recomiendan una analítica completa de sangre y orina que incluya un perfil hormonal, así como una ecografía testicular, uretral y prostática. Además, la autoexploración en casa es fundamental. Rosselló destaca que, igual que las mujeres se autoexploran las mamas, "el hombre también puede autoexplorarse la bolsa testicular" para detectar anomalías.

El hombre puede autoexplorarse para detectar posibles nódulos, anomalías, dolor o bultos" Anabel Rosselló Directora del Instituto Médico Rosselló

La recomendación es sencilla: asociar la autoexploración a un hábito diario, como la ducha, para no olvidarla. El objetivo final de la campaña es animar a los hombres a acudir a una revisión. "Si 1 realmente a la fecha en la que estamos en noviembre todavía no ha acudido a una revisión general, o bueno, o con síntomas, que lo haga", concluye la directora del Instituto Médico Rosselló.