El vestuario y Celades dudan de los servicios médicos del club

Una plaga de lesiones azota al Valencia CF en el último mes de competición. En ese tiempo, la enfermería valencianista acumula nueve lesionados y faltan camillas en la Ciudad Deportiva para recuperar a todos. El cuerpo médico tiene un objetivo por delante aprovechando el parón liguero por los compromisos internacionales. El 27 de noviembre en Mestalla, los de Celades se juegan su futuro en la Champions ante el Chelsea y para ese día, el técnico espera poder contar con la mayoría de quienes hoy ocupan el casillero de bajas.

Cheryshev, Guedes, Coquelin, Diakhaby, Sobrino, Soler, Piccini, Rodrigo y Kondogbia englosan la lista de damnificados de la plaga de lesiones. Cuatro lesiones musculares y otras cuatro traumáticas. Los dos últimos en caer son Rodrigo Moreno y Kondogbia. El internacional español ha pasado esta mañana las pruebas médicas que han diagnosticado una contractura lumbar (lumbalgia), mientras que el centrocampista francés, pasará mañana una segunda revisión. En la primera exploración, se intuía una lesión menor en los isquios que rondaría entre los diez y doce días de baja.

Pero más allá del infortunio y el serio contratiempo que supone para el técnico, Deportes COPE Valencia ha tenido acceso a informaciones que apuntan a las dudas y el desencuentro entre los jugadores y el propio Albert Celades con los nuevos servicios médicos del club, encabezado por el Doctor Pedro López que llegó tras la salida de Marcelino del vestuario el pasado mes de septiembre.

Los futbolistas siguen prefiriendo la supervisión del Doctor Antonio Maestro. Un ejemplo es el viaje que la semana pasada, Carlos Soler, Sobrino y Coquelin realizaron a Gijón para pasar consulta de sus respectivas lesiones por el galeno asturiano. También Diakhaby viajó, en este caso a Madrid, donde se encontraba el doctor Maestro para revisar sus problemas en el sóleo.

Con Guedes y Kondogbia el diagnóstico no ha acompañado al tiempo de recuperación previsto en un principio

Esa desconfianza también se extiende al cuerpo técnico en la figura de Celades. El técnico no acaba de estar contento con los diagnósticos y tiempos de recuperación de los jugadores. En concreto, y según ha podido saber Deportes COPE Valencia, dos casos sobre el resto, han hecho llevar al enfado y la desconfianza al técnico. El asunto del tobillo de Gonzalo Guedes. El portugués se lesionó el pasado 16 de octubre en un entrenamiento en Paterna y lo que parecía un esguince leve, diagnosticado como traumatismo indirecto en el retropie derecho, lleva camino de un mes de baja y sin periodo estimado de vuelta. El caso es que diez días después de la lesión, el jugador saltó al césped de Paterna para trabajar en solitario golpeando incluso balón. Una semana después, el jugador tuvo que ser inmovilizado y sin tiempo estimado de regreso. El propio Celades, en la previa del partido ante el Granada, deslizaba de forma muy prudente, su malestar “no puedo hablar de tiempos porque no lo sé. Con Guedes ya me precipité y no quiero volver a meter la pata”.

El otro diagnostico que ha molestado al cuerpo técnico es el de la lesión de Kondogbia. Parece que no se fue exacto en las pruebas y eso acabó provocando dos recaídas de la misma lesión. Por eso, el jugador tenía la consigna el pasado sábado ante el Granada de avisar con cualquier molestia antes de alargar una posible lesión, y por eso, en cuanto notó el pinchazo en los isquiotibiales, pidió de manera inmediato el cambio. Celades sabe que es complicado que Coquelin pueda llegar al partido que decidirá la Champions para el Valencia, el 27 de noviembre en Mestalla ante el Chelsea, y por eso, no quería asumir más riesgos con Kondogbia. Casualidad o no, el Doctor Pedro López ya no estuvo como médico de campo en el banquillo en el encuentro ante el Granada.

Según la información de Deportes COPE Valencia, el presidente Anil Murthy va a abordar de manera inminente este delicado asunto con el consejero José Luis Zaragosí, médico de profesión y quien confeccionó, con el encargo de Meriton, los nuevos servicios médicos del club.