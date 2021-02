Van Rossom: "Veo al equipo con muchas ganas de llevarse la Copa"

Buen momento

Yo últimamente me veo menos acertado, pero físicamente estoy bien.

Liderazgo

Intentaré no decepcionaros en todo lo que queda de temporada. El equipo llega en un buen momento, aunque tenemos bajas. En Euroliga nos está costando un poco más.

Cómo llega la Copa

Las victorias nos han de dar la confianza. Hemos demostrado que podemos ganar a equipos muy buenos. La Copa es muy especial. Tenemos que creer en nuestras opciones, pero yendo día a día. Estamos preparando muy bien el partido del jueves.

Van Rossom ante BaskoniaFoto: Marca

Porcentaje en cuartos

Salimos todos con un 12,5 por ciento (se ríe). Tenemos que olvidarnos de porcentajes, No tenemos que pensar más lejos del partido del jueves.

"Sería bueno repetir la Copa de 1998 por Miki"

Claves

Todo pasa por la defensa. Si les paramos su juego, con Carroll, Causer, Llull y desde ahí intentar correr y buscar nuestro juego más fluido.

¿Qué hacía en febrero de 1998?

Ya hace mucho. Estaría en Gante jugando un partido de infantiles cuando Valencia Basket ganó la primera y la única Copa con el Maestro Vukovic. Sería bueno repetirlo y darle la Copa a Miki.

Van Rossom en una entrevista concedida a COPE

Derrick Williams

Le estamos ayudando en todo lo que podemos. Hablando durante los entrenos. No es el momento más fácil para él, con problemas en la rodilla. Tratamos de animarle. Él vive mucho de estar bien y de estar feliz y cómodo con nosotros. Intentamos buscarle en el juego para que entre en los partidos y pueda ayudarnos.

Bola para ganar

El último tiro se lo daría a Klemen (Prepelic). Es el que está en mejor forma, aunque Dubi se está recuperando y hay otros jugadores con mucha calidad. Tenemos más que una opción.

Van Rossom ante su ex compañero Abalde

Ponsarnau

Quiero decir que todos estamos con él. Llevamos 12 victorias seguidas en ACB. Estamos jugando las dos Ligas más exigente de Europa. Está haciendo un buen trabajo. No porque un entrenador no grite, no quiere decir que no sea exigente. Si Jaume mañana nos grita, no jugaríamos un 20 por ciento mejor. Ya sabíamos qué temporada iba a ser esta, con COVID, partidos aplazados y jugando 24 partidos en dos meses. El Efes o Fenerbahce también lo han pasado mal. Tenemos que ser realistas y seguimos luchando por nuestros objetivos.

Cansancio

Llevamos muchísimos partidos, con los viajes y el cansancio es físico y mental y aunque parezca una tontería no ayuda jugar en pabellones vacíos. Con ambientes espectaculares te olvidas del cansancio. Ahora cuesta un poco más, Nosotros también vivimos de la emoción. Veo al equipo bien y con muchas ganas de afrontar la Copa y de llevarnos el primer título.