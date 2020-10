Un Valencia triste, carente de fútbol y ganas

Resulta increíble pensar, que ganando esta noche el Valencia CF se pusiera líder. Llevamos cinco jornadas disputadas hasta la fecha, con 15 puntos en juego, de los cuales el equipo ha logrado siete. Muchos parecen. Sobre todo si uno se detiene a valorar el último encuentro en Mestalla (también vale el anterior). El Valencia volvió a mostrar su cara más triste en una noche fría para el valencianismo. Sin alma, sin juego, sin corazón. Nada.

90 minutos vacíos en los que el Valencia disparó dos veces a puerta, sin que nadie recuerde la intervención del portero rival. Maxi Gómez estuvo totalmente aislado en la parte ofensiva y para saber quién lo acompañaba en el ataque tendremos que mirar la ficha técnica del partido. Kevin Gameiro se estrenó como titular esta temporada dejando una actuación impropia de un futbolista que se considere profesional. Deambulando por el terreno de juego, desaparecido, inexistente. Como si la cosa no fuera con él. Resulta cuanto menos curioso que fuera el propio Gameiro quien denunciase al término del partido contra el Huesca la falta de ganas del equipo. No le anduvo a la zaga Jason, cuya presencia en el once sirvió para confirmar que le falta nivel para jugar en el Valencia. Incluso en este Valencia. Por no tener no tuvo ni el ímpetu para intentar hacerse un hueco.

Guedes trata de llegar al balón

El partido fue dominado de principio a fin por un Real Betis que llegaba a Mestalla tras encajar tres goles en 45 minutos frente al Getafe. Reajustó el equipo Manuel Pellegrini y juntó por delante de Guido Rodríguez a Canales, Joaquín, Fekir y Tello. Y sin hacer nada extraordinario, salieron por la puerta grande y con el liderato provisional. En muchas fases del encuentro, al Betis le bastó con jugar al pie para controlar la situación. Toco y muevo. Control y pase. Fekir estuvo durante muchos minutos andando por el campo como quien pasea un domingo por Viveros. Y con eso le dio para gobernar la situación.

Al final, 0-2 y Jaume el mejor del partido para los valencianistas. El lunes se cierra el mercado de fichajes y las necesidades están claras. Urge fichar algo para dotar al entrenador de mayores herramientas para competir. Con lo que hay, por fútbol y ganas, no da.