El Valencia CF se queja ante la UEFA por el césped de San Siro

Los jugadores no llegaron a pisar la hierba del estadio. No por no estropearla más, si no por la rutina impuesta desde la llegada de Albert Celades al banquillo que les lleva a ejercitarse en Paterna, antes de emprender el viaje de turno y sólo acercarse al estadio en la víspera el técnico y el futbolista encargado de protagonizar la rueda de prensa previa al choque.

Sin embargo, cuando Parejo bajó al terreno de juego, se dio cuenta del lamentable estado del césped y el club decidió presentar una queja formal ante la UEFA, cuya respuesta ha sido tirar por el camino de en medio. "El campo está mal para los dos equipos, no sólo para uno", ha contestado el organismo continental. Vamos, que no hay nada que hacer al respecto.

Están en juego 10,5 millones de euros y el Valencia CF ya ha ingresado más de 52 kilos en esta Champions

Por lo demás, tanto en el partido de esta noche, como en el de vuelta que se jugará el martes 10 de marzo en Mestalla, se pondrán en juego 10,5 millones de euros, que es la cantidad con la que la UEFA premia a los ochos equipos cuartofinalistas de la Champions League. El Valencia CF ya lleva recaudados esta temporada algo más de 52 kilos en esta partida.

El equipo vestirá con camiseta blanca y pantalón naranja, se estrenará el nuevo balón de la competición, se elegirá por primera vez al "Man of the match" (jugador del partido) a la conclusión del choque y en las gradas de San Siro habrá entre 40 y 45 mil aficionados italianos, por unos 2.500 valencianistas, es decir se superará la mitad del aforo del estadio que cuenta con 80.000 localidades.