El Valencia CF ya es penúltimo

Con un tanto de Borja Mayoral a los 82 minutos, el Getafe abandonó los puestos de descenso y amargó el estreno en el Valencia de su nuevo técnico, Rubén Baraja, que no obtuvo el premio merecido del empate por culpa de la inspiración de David Soria, otra vez decisivo para el conjunto azulón.



Baraja no pudo tener una puesta de largo más complicada. Para empezar, un duelo de alto voltaje, ante un rival directo por el descenso y en un escenario nada cómodo como el Coliseum Alfonso Pérez. Una prueba de fuego para un hombre que conoce muy bien la casa 'ché' y con ganas de imprimir mucho más carácter a un equipo que andaba cabizbajo después de encadenar cuatro derrotas consecutivas.



Con las bajas obligadas de Samu Castillejo (sanción) y de Edinson Cavani (lesión), Baraja apostó por Hugo Duro y por Justin Kluivert para ocupar la zona de ataque. El resto de su primer once se mantuvo prácticamente intacto respecto al último encuentro de Voro. Sólo Gabriel Paulista, en el centro de la defensa, apareció como novedad para dar más jerarquía a la zaga.

Mamardashvili volvió a ser el mejorVCF





Como casi siempre este curso, quien más problemas generó a un rival del Valencia fue Samuel Lino. El brasileño, durante la primera media hora, se convirtió en la pesadilla del Getafe, que pese a tener un arranque correcto en los cinco primeros minutos, vivió arrinconado en su parcela del terreno de juego durante mucho tiempo.



Sin ideas, con Mauro Arambarri y Gonzalo Villar superados en el centro del campo por la mayor intensidad valencianista, el equipo de Quique Sánchez Flores sobrevivió gracias a las intervenciones de David Soria. Salvador la pasada jornada tras detener un penalti a Raúl de Tomas, el guardameta del Getafe se erigió como el salvador del conjunto azulón en el acto inicial.



Primero, tras sacar una mano imposible a Lino, que remató a bocajarro una jugada muy bien hilvanada por Dimitri Foulquier y Justin Kluivert; después, con otra buena mano a otro disparo de Lino desde fuera del área; y, a la media hora, no tuvo que actuar porque el brasileño, en un mano a mano, lanzó la pelota por encima de la portería.

Gayà se fue lesionado en el tobilloVCF





Esos fueron los instantes del Valencia. Los desaprovechó y después tuvo que aguantar las acometidas del Getafe, que tocado en su orgullo, y al ritmo de Munir El Haddadi, quitarse la soga del cuello y cambiar las tornas en el último cuarto. El marroquí, el más eléctrico de su equipo, estuvo a un paso de adelantar a sus compañeros.



En esta ocasión, apareció Giorgi Mamardashvili para sacar un cabezazo en plancha de Munir, que también se encontró con el cuerpo de Mouctar Diakhaby en un disparo clarísimo desde dentro del área. A la fiesta de Munir se unió Domingos Duarte, que también gozó de dos cabezazos a la salida de un córner que estuvieron a punto de cambiar el rumbo del duelo.



El descanso llegó con la aparición de Nemanja Maksimovic en el terreno de juego. Gonzalo Villar, poco afortunado, dejó su hueco al serbio, inédito desde que regresó del Mundial de Qatar. Quique consideró que estaba más pendiente de otros asuntos como salir en el mercado de invierno y decidió dejar sin minutos al serbio.



Con el balcánico sobre el terreno de juego, el Getafe ganó algo más de consistencia, aunque se encontró con un susto nada más empezar que de nuevo solucionó Soria con otra intervención, esta vez ante Kluivert. Contestó Djené con un voleón que se fue a las nubes y el choque entró en una dinámica en la que primó un juego eléctrico por ambos bandos sin acercamientos claros.

Baraja no fue el antídoto a la derrotaVCF





Entonces, otra vez en una jugada a balón parado, un claro déficit del Valencia, el Getafe dio en la diana. Mauro Arambarri, a los 82 minutos, sacó un córner que cabeceó dentro del área Portu. Después, Alderete prolongó la pelota desde la línea de fondo y casi dentro de la portería Mayoral marcó su quinto tanto del curso para olvidar el penalti que falló la pasada jornada y que no debió lanzar.



Ese tanto, fue oro para el Getafe, que ganó su primer partido en 2023 y ahondó en la herida de un rival directo que ya encadena cinco derrotas seguidas. Baraja tiene mucho trabajo por delante para salir de una situación complicadísima. Por lo menos, su Valencia mostró brotes verdes que no fueron suficientes. Enfrente, Quique, comprometido, se agarró fuerte al cargo gracias a la aparición de Mayoral y al gran encuentro de Soria.



Fran Pérez imprimió otro ritmo con su descaro en ataqueVCF





Ficha técnica:



1.- Getafe: Soria; Portu (Jaime Mata, min. 92), Djené, Duarte, Alderete, Gastón (Angileri, min. 78); Arambarri, Villar (Maksimovic, min. 46), Munir (Seoane, min. 78); Borja Mayoral (Damián Suarez, min. 92) y Enes Ünal.



0.- Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà (Lato, min. 58); Musah (Hugo Guillamón, min. 69), Almeida (Marcos André, min. 83), Moriba, Lino (Fran Pérez, min. 69); Kluivert y Hugo Duro.



Gol: 1-0, min. 82: Borja Mayoral.



Árbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Djené (min. 20), Villar (min. 30), Quique Sánchez Flores (min. 59), Gastón (min. 73), Alderete (min. 76) y Portu (min. 88) por parte del Getafe, y a Hugo Duro (min. 90) por parte del Valencia.